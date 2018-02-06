ABD'de geçen hafta içinde açıklanan tarım dışı istihdamın beklentilerin üstünde gerçekleşmesiyle ABD ekonomisi gücünü göstermiş oldu. Ortalama saatlik ücretlerin senelik bazda Haziran 2009 tarihinden beri en yüksek seviyesine ulaşması ABD Merkez Bankası (FED)’in yüzde 2 olarak belirlediği hedefi olan enflasyonu dengelemek için bu sene 3 yerine 4 defa faiz artırabileceği yönündeki beklentileri destekleri. Bu gelişmeler yatırımcıların borsada "Güçlü Satış" pozisyonu almasına sebep oldu.

ABD'li sermaye yönetim şirketi Goldman Management Başkanı Steve Goldman, New York borsasında son 2 gün içinde görülen kesin düşüşlere yönelik değerlendirmede bulundu. Şu an boğa piyasasında düzeltme yaşandığını ifade eden Goldman, Ocak ayında Dow Jones Sanayi Endeksi'nin yüzde 5.8 oranında, Standard & Poor's 500 Endeksi'nin yüzde 5.6 oranında ve Nasdaq Teknoloji Endeksi'nin yüzde 7.4 oranında artış gösterdiğini bildirdi. Goldman, 2017 Aralık tarihinde yatırımcıların ABD ekonomisine ve piyasaya yönelik beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini belirterek, bu havanın boğa piyasasına sebep olduğunu anlattı.

Yeniden Yükselmeye Başlayacak

Son 2 işlem gününde New York borsasında gözlemlenen değer kaybını anlaşılabilir bir düzeltme olarak gören Goldman, endekslerde yüzde 3 oranında değer kaybının normal olduğunu belirtti. Yüzde 7 oranına ulaşan düşüşlerin ise beklenmedik bir gelişme olduğuna işaret eden Goldman, 10 senelik ABD devlet tahvili getirilerinin dün itibarıyla yüzde 2.885 seviyesine ulaştığını ve Haziran 2014 senesinden günümüze en yüksek seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Goldman, bu seviyenin çok yüksek olduğunu belirtti.

New York borsasında bu hafta toparlanma olduğunu düşünen Goldman, geçmiş dönemler incelendiğinde piyasaların durgunlaşmak için bazen zamana ihtiyacı olduğunu gözlemlediklerini aktardı. Bu hafta içinde borsanın yeniden toparlanacağını öngören Goldman, borsanın yeniden yukarı yönde hareket edeceğini düşündüğünü dile getirdi.