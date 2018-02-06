Lübnan merkezli OLT Holding'in ve Ürdün merkezli Arab Bank'ın ortaklığında bulunan Türklandbank (T-Bank) ülke genelindeki 33 şubesinden 9 adetini kapatma kararı aldı. Gelen bilgiler doğrultusunda banka tarafından kapatılan şubelerin 3'ünün İstanbul'da yer aldığı ifade edildi.

Konu hakkında açıklama ise T-Bank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı. T-Bank tarafından KAP'a gerçekleştirilen açıklamada, alınan kararın İstanbul Ticaret Sivil Müdürlüğü'nce tescil edilmesinin ardından faaliyetlerinin sonlandırıldığı dile getirildi.

T-Bank 33 Şubeye Sahip

Ayrıca Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) elde edilen bilgiler doğrultusunda yabancı sermayeli kategoriler içerisinde bulunan T-Bank'ın 2017 senesinin aralık ayı sonu itibariyle 33 şubesinin ve toplam da 523 çalışanının bulunduğu belirtiliyor.

T-Bank bünyesinde Lübnan merkezli Bankmed'in yüzde 50'lik oranda ve Ürdün merkezli Arab Bank PLC ile Arab Bank Switzerland'ın yüzde 50'lik oranda payının bulunduğu biliniyor. Bankmed'in ise T-Bank'ın yüzde 50'lik kısmına sahip olduğu ve direkt olarak Lübnanlı GroupMed Holding çatısı altında olduğu ifade ediliyor. Bahsi geçen GroupMed Holding'in ise Bankmed ile beraber sigortacılıktan hizmet ve gayrimenkul sektörüne kadar çok sayıda sektörde 7 farklı ülke genelinde çeşitli şirketlerinin bulunduğu bildiriliyor.

1985 Yılında Kuruldu

Öte yandan 1985 senesinde Bank of Bahrain and Kuwait'in İstanbul Şubesi niteliğiyle kurulan T-Bank'ın, 1991 senesi içerisinde Bahreyn ve Kuveyt Bankası AŞ unvanına sahip olarak bağımsız bir kurum şeklinde varlığını sürdürdüğü biliniyor.

2017 senesinin ilk ayı itibariyle Arab Bank hisselerinin yüzde 50'lik oranına ve BankMed hisselerinin yüzde 41'lik oranına sahip olduğu ifade edilirken, bankanın 03 Nisan 2007 tarihinde ise adını T-Bank olarak değiştirdiği biliniyor.