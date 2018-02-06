Manipülasyon Skandalı Sonrası Audi Tesislerinde Arama!
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Manipülasyon Skandalı Sonrası Audi Tesislerinde Arama!


Manipülasyon Skandalı Sonrası Audi Tesislerinde Arama!
Manipülasyon Skandalı Sonrası Audi Tesislerinde Arama! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-06 Saat: 16:41:40
Anasayfa Otomotiv Manipülasyon Skandalı Sonrası Audi Tesislerinde Arama!

Ortaya atılan dizel araçlardaki egzoz emisyonu manipülasyonu ardından Alman otomotiv devinin tesislerinde arama yapıldığı bilgisi alındı.

Son zamanlarda dizel araçlardaki egzoz emisyonundaki manipülasyonlarla alakalı haberler gündemde büyük bir skandala yol açmıştı. Bahsi geçen konuyla alakalı dizel araçlardaki egzoz emisyonunda manipülasyon gerçekleştirildiği şüphesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Audi'nin başı dertte. 

Açıklama Münih Savcılığı Tarafından Yapıldı

Alman otomotiv devleri arasında bulunan Audi'ye ait, Ingolstadt'da bulunan merkezi ve Neckarsulm'da yer alan tesisi içerisinde arama yapıldığı dile getirildi. Konu hakkında detaylı açıklama ise Münih Savcılığı tarafından gerçekleştirildi.

Münih Savcılığı gerçekleştirdiği açıklama çerçevesinde, dizel araçlarda bulunan egzoz emisyonunda manipülasyon yapıldığı şüphesine yönelik devam ettirilen soruşturma neticesinde Alman otomotiv şirketi Audi'nin Ingolstadt'da yer alan  merkezinde ve Neckarsulm'da bulunan tesisindeki ofislerde ve Baden-Württemberg eyaletinde olduğu bildirilen bir ev genelinde bugün içerisinde bir arama yapıldığını dile getirdi. 

Soruşturma ABD ve Avrupa'da Satılan 210 Aracı Kapsıyor

Söz konusu aramaların odağında, Avrupa otomotiv pazarına ilişkin üretimi gerçekleştirilen üç litrelik V6 dizel motorlarda egzoz emisyonu manipüle edilmesi adına teknik mekanizmanın kullanılması olduğuna dikkat çekilen açıklama çerçevesinde, sorşturmanın 2009 senesinden bu zamana kadar geçen sürede Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı yapılan en az 210 bin aracı kapsadığından bahsedildi. 

Aramalarda 18 Savcı ve Çok Sayıda Polis Görev Aldı

Yine bahsi geçen açıklama doğrultusunda, yapılan aramalarda 18 savcının ve Baden-Württemberg ile Bavyera polisinin görev aldığı bildirilirken, Audi tesislerinde 2017 senesinin mart ayı içerisinde de polisler tarafından bir dizi aramaların gerçekleştirildiği biliniyordu. 

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Audi Almanya Ingolstadt Neckarsulm Baden-Württemberg
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