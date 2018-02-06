MÜSİAD’ın ekonomi basınındaki başarılı gazeteci, yayın organı ve kuruluşların başarılı çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlediği, Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’nin (EBBÖ) bu yıl 18.’si gerçekleştirilecek.

18. MÜSİAD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri yarışmasına aday olacak yayın ve haberlerin en geç 18 Şubat 2018 Pazar gününe kadar MÜSİAD iletişim birimine (ebbo@musiad.org.tr) ulaştırılması, önerilmesi ve ödüle başvuruların yapılması gerekmektedir.

Herhangi bir medya kuruluşunda veya kendi dijital mecrasında profesyonel olarak görev yapan bütün medya mensuplarına açık olan yarışmada adaylar, 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında ulusal gazete, dergi, internet sitesi ve televizyonlarda yayınlanmış en fazla üç ayrı çalışma ile başvuru yapabilecekleridir.

Yarışmaya gönderilecek haber ve yayınlar, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler, iş dünyası, iletişim camiası ve basın sektörünün deneyimli isimlerinden oluşacak jüri tarafından belirlenecek.

Birinci seçilecek kişi ve kuruluşlar ile MÜSİAD Özel Ödülü almaya hak kazananlar, düzenlenecek törenle ödülleriyle buluşacak.

Ekonomi Basını Başarı Ödüllerine, bir medya kuruluşunda (haber ajansları, ulusal gazete, dergi, dijital mecra - internet sitesi, İnternet TV, Blog, Sosyal Medya, Youtube vd - , televizyon) görev yapan basın mensupları kişisel olarak ya da medya kuruluşları kurum olarak katılabilecek. Adayların, çalışmanın yayınlandığı haberin kupürünü, videosunu, linkini ya da internet adresini mail yoluyla, haberin hangi kategoride olduğu belirtilerek " ebbo@musiad.org.tr " adresine göndermeleri yeterli olacak.

Diğer yandan, yarışmaya MÜSİAD Yönetim Kurulu, EBBÖ Jüri Üyeleri, MÜSİAD personeli ve yakınları başvuruda bulunamayacak. Aday olacak çalışma ve yayınların, "Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi" normlarına uygun olması ön şart olduğu yarışmada, bu şarta uymayan eserler, yarışma için teklif edilmiş olsalar dahi ön eleme kurulu ya da jüri tarafından yarışma dışı bırakılabilecek.

Değerlendirme Kriterleri

Yarışmada, aday olacak çalışma ve yayınların "Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi" normlarına uygun olması ön şarttır. Bu şarta uymayan eserler, yarışma için teklif edilmiş olsalar dahi, ön eleme kurulu ya da jüri tarafından yarışma dışı bırakılabilir. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri, yedi kritere göre belirlenir:

Yenilik / Gündem belirleyicilik,

Özgünlük / Farklılık,

Objektiflik / Tarafsızlık,

Gerçeklik / Doğruluk

Stratejik olma / Sosyal faydalık,

Etik yaklaşım / Ahlaka uygunluk

Kişisel başarı / Beceriklilik

18. EBBÖ KATEGORİLERİ

YILIN EKONOMİ HABERİ

YILIN REEL SEKTÖR HABERİ

YILIN EKONOMİ ARAŞTIRMA HABERİ

YILIN EKONOMİ RÖPORTAJI

YILIN EKONOMİ YAZARI

YILIN EKONOMİ YAYINI

YILIN DİJİTAL EKONOMİ YAYINI

YILIN EKONOMİ PROGRAMI

YILIN EKONOMİ FOTOĞRAFI

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

MÜSİAD YÖNETİM KURULU ÖZEL ÖDÜLÜ