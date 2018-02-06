Altın, küresel finans kriziyle beraber bireysel yatırımcıların yanı sıra merkez bankaları tarafından da tercih edilir bir konuma yükseldi. Bazı ülkelerin merkez bankaları son dönemlerde altın rezervlerini yükseltme yoluna doğru adımlar atarken, TCMB'de 2011 senesinin ekim ayı içerisindeki Eylem Planı ile TL yükümlülükler adına tesis edilmesi gerekli olan zorunlu karşılıkların yüzde 10'luk dilimine kadar olan bölümünün altın cinsinden tutulabilmesine imkan sağladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından alınan bu kararla birlikte bankalar, yastık altı olarak tabir edilen altınları ülke ekonomisine kazandırma çalışmalarını hızlandırırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'da rezervlerini önemli bir miktarda yükseltmiş oldu.

ABD Sıralamada Lider Konumda

Dünya Altın Konseyi'nden alınan veriler doğrultusunda, 2018 senesinin şubat ayı itibariyle elinde 8 bin 133 ton altın rezervi bulunduran Amerika Birleşik Devletleri'nin, dünya ülkeleri içinde lider konumda bulunma özelliğini sürdürdüğü dile getiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni bu kapsamda 3 bin 373 ton altın rezerviyle Almanya'nın, 2 bin 451 ton altın rezerviyle ise İtalya'nın izlediği ifade ediliyor.

Ayrıca yine bu çerçevede Fransa'nın toplam olarak 2 bin 436 ton altın rezervi bulunduğu belirtilirken, Rusya'nın bin 838 ton altın rezervi olduğu, İsviçre'nin bin 40 ton altın rezervi olduğu, Japonya'nın 765 ton altın rezervi olduğu ve Hollanda'nın ise 612 ton altın rezervi bulunduğu bildiriliyor.

Dünya Altın Konseyi'nin verileri doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2011 senesinin ekim ayı içerisinde, zorunlu karşılığa tabi tutulan Türk Lirası yükümlülüğünün yüzde 10 seviyesinin altın olarak tutulmasına imkan vermesi sonucunda, 2011 senesinin eylül ayında 116.1 ton seviyesinde bulunan Türkiye'nin altın rezervlerinin, 2011 senesinin dördüncü çeyreği baz alındığından itibaren artış gösterdiği ifade ediliyor.

Türkiye 10'uncu Sıraya Yükseldi

Dünyanın altın rezervi sıralamasına göz atıldığında uzun seneler boyunca ilk 15 arasında bulunan Türkiye'nin, TCMB'nın son zamanlarda hızla artış gösteren rezervleri neticesinde bu ay itibariyle Hindistan'ı geçtiği bildiriliyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) IMF dışındaki ülkeler sıralaması baz alındığında Türkiye'nin altın rezervinin 2018 senesinin şubat ayı itibariyle 564.8 ton seviyesine ulaştığı ve böylelikle Türkiye'nin 10'uncu sırada yerini aldığı belirtiliyor.