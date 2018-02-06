Mastercard ve VISA Kripto Para İşlemlerinde Ücret Arttırdı
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Mastercard ve VISA Kripto Para İşlemlerinde Ücret Arttırdı


Mastercard ve VISA Kripto Para İşlemlerinde Ücret Arttırdı
Mastercard ve VISA Kripto Para İşlemlerinde Ücret Arttırdı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-06 Saat: 17:28:00
Anasayfa Eko Gündem Mastercard ve VISA Kripto Para İşlemlerinde Ücret Arttırdı

Dünyanın önde gelen ödeme sistemleri arasında bulunan Mastercard ve VISA'nın kripto para işlemlerinde almış olduğu ücretlerde artışa gittiği ifade edildi.

Son zamanlarda hakkında yapılan uyarılar ve kısıtlamalarla birlikte fiyatları oldukça büyük bir düşüş içerisine giren kripto paraların en bilineni Bitcoin'de sular durulmazken, kripto paralara yönelik darbe üstüne darbe geliyor. 

İşlemlerde Yüzde 4'lük Ücret Tahsil Ediliyordu

Dünya genelinde öncü ödeme sistemleri arasında yer alan Mastercard ve VISA kripto para birimleriyle gerçekleştirilen işlemlerde aldığı ücretlerde yükseltmeye gitti. Mastercard ve VISA ödeme sistemlerinin, kredi kartı ya da banka kartları vasıtasıyla yapılan sanal para birimi işlemlerinde yüzde 4'lük bir ücret tahsil ettiği biliniyordu. 

Yapılan bu yeni düzenleme kapsamında Mastercard ve VISA, müşterilerin kredi kartları ya da banka kartları vasıtasıyla gerçekleştirdiği kripto para alışveriş işlemlerinde yüzde 4 seviyesinde bulunan işlem ücretinin yanı sıra kart sağlayıcılarına da ayrıca yüzde 5 seviyesinde ödeme yapması zorunluluğu getirdi. 

Sanal para birimleriyle alakalı alışveriş işlemlerinin bankalarca "nakit avans" adını altında işlendiği bilirken, bu nakit avans alımlarının tüketicilerin kredi kartı işlemlerinde uygulamaya alınan komisyon ödemelerinden daha farklı yapıldığı için ödenen işlem ücretinin arttığı belirtiliyor. 

Yüzde 10 Komisyon Ödemesi

Öte yandan önde gelen ödeme sistemlerinden olan Mastercard ve VISA'nın uygulamaya aldığı yeni düzenleme çerçevesinde ise yatırımcıların her gün sürekli olarak değişiklik gösteren kripto para işlemlerini kredi kartlarıyla yapmaları halinde, işlem ücretlerinin yanı sıra sigorta ücretleriyle beraber toplam da yüzde 10 seviyesinde komisyon ödemesi gerekeceği ifade ediliyor. 

Kripto paralar hakkında yapılan uyarılar ve kısıtlamalarla düşüşe geçen kripto para fiyatlarını ise Mastercard ve VISA tarafından alınan bu kararın etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor. 

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