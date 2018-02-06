2. Avrasya Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Çalıştay'ına katılım gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, burda gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen istihdam paketiyle alakalı önemli açıklamalar yaptı.

Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen yeni istihdam paketi ile beraber yeni bir ivme kazanacaklarına değinen Sarıeroğlu, 2018 senesinde işsizlik oranlarında tek hanenin görülmesinin birinci öncelik olduğunu dile getirdi. Kadınların, gençlerin ve engelli vatandaşların istihdam oranlarını artırabilmenin temel öncelik olarak belirlendiğini ifade eden Sarıeroğlu, istihdam teşvikleri kapsamında yeni bir modelin uygulamaya konulduğundan bahsetti.

İstihdam Teşviklerinde Süre Artırımı

Özel sektör ve STK'larla çalışma yapacaklarını dile getiren Sarıeroğlu, bunun yanı sıra istihdam teşviklerinde süre artırımına gidildiğini vurguladı. Teşvik uygulamalarını asgari ücret sınırından çıkardıklarını anlatan Sarıeroğlu, prime esas kazancın üst limiti ile ilgili olarak sınırın belirlendiğini belirtti.

Mesleki eğitimle ilgili olarak yeni bir formata geçildiğini aktaran Bakan Sarıeroğlu, kendilerinin sadece koordinasyonu yapacağını dile getirdi. Gençlerin kendi ihtiyaç duydukları alanlarda, kendilerinin belirledikleri yerlerde eğitim imkanına kavuşmasına vesile olacaklarını bildiren Sarıeroğlu, 10 bin lira sınırına kadar çıkan bir kupon sistemiyle gençlerin başvuru gerçekleştirebileceklerini ve istedikleri şekil üstünden eğitim alma imkanı sağlanacağını belirtti.

Yetim Aylıkları Kesintiye Uğramayacak

Öte yandan yine radikal bir bakış açısı sergileyerek, gençlerin bundan sonra işe girmeleri halinde yetim aylıklarında herhangi bir kesinti oluşmayacağına dikkat çeken Bakan Jülide Sarıeroğlu, yeşil pasaportların ise gençlerin işe başlamaları durumunda iptal edilmeyeceğinin müjdesini verdi.