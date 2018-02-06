Amacına uygun kullanım olanağı bulunmayan meralardan, yaylaklardan ve kışlaklardan, yerleşim bölgeleri içerisinde kalan fakat üstünde yapılaşma bulunmayan parsellerin hak sahiplerine devredilme imkanı doğdu. Bahsi geçen kararın ise belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve 2003 senesinden önce kesinleşmiş olan imar planları içindeki yerleşim bölgelerini kapsayacağı ifade edildi.

Maliye Bakanlığı tarafından "Milli Emlak Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulamaya konuldu.

Bu doğrultuda, belediyelerin ve mücavir alanlarının sınırları içinde bulunan ve 1 Ocak 2003 tarihi öncesinde kesinleşmiş olan imar planları içinde, yerleşim yeri niteliğinde kullanılan bazı alanlara yönelik düzenlemeler gerçekleştirildi. Teknik açıdan taşıdığı amaca uygun kullanımı bulunmayan fakat üstünde yapılaşma olmayan parsellerin hak sahiplerine devir imkanı tanındı.

Ayrıca Bir Bedel Alınmayacak

Nitelikleri belirtilen taşınmazların belediyeler, il özel idareleri ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bedelleri karşılığında satın alanlarla, bunların kanuni ve akdi haleflerinden ayrıca bir bedel istenmeyeceği belirtildi.

Söz konusu taşınmazlar hakkında davanın açılamayacağı, süren davalardan da vazgeçileceği dile getirilirken, hazine adına tesciline ya da mera, yaylak ve kışlak şeklinde sınırlandırılmasına karar verildi. Ayrıca kesinleşen ve henüz tapuda infaz edilmeyen kararların ise uygulamaya alınmayacağı bildirildi.

Öte yandan meralık vasfının değiştirilerek Hazine adına tescil edilen taşınmazlardan, herhangi bir kamu hizmeti adına gerekli görülmeyen, Hazine tarafından herhangi bir tasarrufa konu edilmeyen ve hala tapuda Hazine adına kaydı bulunanların tapularını da talep etmeleri durumunda bedelsiz bir biçimde önceki kayıt sahiplerine ya da kanuni mirasçılarına devrinin yapılacağı ifade edildi.