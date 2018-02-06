Avrupa Borsalarında 6 Aydır Yaşanmıyordu
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Avrupa Borsalarında 6 Aydır Yaşanmıyordu


Avrupa Borsalarında 6 Aydır Yaşanmıyordu
Avrupa Borsalarında 6 Aydır Yaşanmıyordu Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-06 Saat: 19:10:29
Anasayfa Borsa&Finans Avrupa Borsalarında 6 Aydır Yaşanmıyordu

Son 1 haftadır art arda düşüş yaşayan Avrupa borsaları için en büyük sorun enflasyon rakamlarında yaşanan oynaklık hakkında endişeye düşülmesi olarak görülüyor.

Küresel piyasalar içerisinde yer alan Avrupa borsaları, hisse senetlerindeki satış baskısı, enflasyon rakamlarının dinamikliği ve yükselen tahvil getirilerine karşı endişelerin artması ile birlikte 2017 yılının Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye sahip oldu.

STOXX 600 Endeksi tarafından incelenen 600 Avrupa şirketinin endeksleri incelendiğinde tüm endekslerde azalış yaşandığının görülmesi ve endekslerin ekside yer alması ile bugün itibari ile yüzde 3,2 düşüş yaşamış oldu. Son 1 haftadır art arda düşüş yaşayan Avrupa borsaları için en büyük sorun enflasyon rakamlarında yaşanan oynaklık hakkında endişeye düşülmesi olarak görülüyor.

STOXX tarafından belirlenen enflasyon oynaklık seviyesi ise yüzde 18’den yüzde 27’ye arttığı gözlendi.

Wall Street’de Düşüş Yaşanıyor

Wall Street için vadeli işlemlerde yaşanan düşüş her ne kadar piyasada olumlu etkiler gösterip Wall Street için artış yaşanacağını temsil etse de yüzde 4 gerileme yaşadı. Enflasyon oynaklığı ve yükselen tahvil getirilerine karşı duyulan endişe Wall Street’de yüzde 4 gerileme yaşanmasına sebep oldu.

Yatırımcılar tarafından yorumlanan Wall Street için Avrupa borsalarında yaşanan bu durumun bir döngü olduğu ifade ediliyor. ABD piyasalarından daha güçlü bir ekonomiye sahip olduğu yorumlanan Avrupa borsalarının yakın zaman içerisinde toparlanma sürecine gireceği söyleniyor. Avrupa’nın ekonomik ve para politikasında yaşamış olduğu bu durumun geçici olduğunu vurgulayan yatırımcılar, yakın zamanda Avrupa borsalarının daha iyi bir performansa sahip olacağına inanıyor. Yatırımcılar Avrupa borsası içerisinde en yüksek düşüşün yaşandığı piyasaların bankacılık endeksi ile otomotiv olduğunu dile getirerek, 2017 yılında rekor seviyeye ulaşan borsaların bu yılda aynı seviyeye ulaşacağını söylüyor. 

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