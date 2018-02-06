Bitcoin İçin Kritik Uyarı!
Advert Advert Advert


Bitcoin İçin Kritik Uyarı!


Bitcoin İçin Kritik Uyarı!
Bitcoin İçin Kritik Uyarı! Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-06 Saat: 19:31:32
Anasayfa Eko Gündem Bitcoin İçin Kritik Uyarı!

2018 yılına iyi bir başlangıç yapamayan Bitcoin kripto para birimi için, kripto para uzmanı olan Prof. Dr. Emin Gün Sirer açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda yatırımcısına büyük bir değer kaybı yaşatan Bitcoin için kritik bir uyarı yapıldı. Dijital para birimleri arasında en çok kullanılan ve dünya üzerinde en çok odak noktası olan Bitcoin 2017 yılından bu yana yüzde 900 değer artışı yaşamıştı. 2018 yılına iyi bir başlangıç yapamayan Bitcoin kripto para birimi için, kripto para uzmanı olan Prof. Dr. Emin Gün Sirer açıklamalarda ve uyarılarda bulundu.

2001 yılından bu yana kripto para konusunda uzmanlaşan Prof. Dr. Emin Gün Sirer, Cornell Üniversitesi’nde profesörlük yapmaya ve kripto paralar hakkında araştırmalarına devam etmekte. Bitcoin’in geçtiğimiz haftadan bu yana düşüş yaşaması ile dikkatleri üzerine çekmesinin ardından Sirer, Bitcoin kullanan kişiler için bazı açıklamalarda bulundu.

Bitcoin’in yerini alabilecek az sayıda kripto para biriminin olduğunu vurgulayan Sirer, binler kripto para olduğunu fakat bu para birimlerinden %98’inin çöp olduğunu ifade etti.

Erken Yatırım Yapan Kazandı

Sirer, yapmış olduğu açıklamada Bitcoin dijital para birimine erken yatırım yapan kişilerin daha avantajlı olduğunu dile getirdi. Günümüzde yüzde 50’den fazla değer kaybı yaşayan Bitcoin’e yatırım yapmak isteyen kişiler için de doğru bir zaman olmadığını ifade etti.

Bitcoin’de yaşanan bu düşüşlerin zayıflayan dolar sebebi ile meydana geldiğini ve bu dönemin geçici bir dönem olduğunu da açıklamalarına ekleyen Sirer, Bitcoin’in tahtını sallayabilecek kripto para sayısının yüzde 2’den az olduğunu ifade etti.

Kripto para yöntemi ile kazanç sağlayan ve yatırım yapan milyonlarca insan olduğunu da söyleyen Sirer, Bitcoin’in henüz çöküşte diyebilecek bir olay yaşanmadığını da yaptığı açıklamalara ekledi. 

Advert
Bitcoin Emin Gün Sirer dolar kripto para
KREDİ HABERLERİ
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı?
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Merkez Bankası Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Merkez Bankası Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Bitcoin İçin Kritik Uyarı!
Bitcoin İçin Kritik Uyarı!