Son zamanlarda yatırımcısına büyük bir değer kaybı yaşatan Bitcoin için kritik bir uyarı yapıldı. Dijital para birimleri arasında en çok kullanılan ve dünya üzerinde en çok odak noktası olan Bitcoin 2017 yılından bu yana yüzde 900 değer artışı yaşamıştı. 2018 yılına iyi bir başlangıç yapamayan Bitcoin kripto para birimi için, kripto para uzmanı olan Prof. Dr. Emin Gün Sirer açıklamalarda ve uyarılarda bulundu.

2001 yılından bu yana kripto para konusunda uzmanlaşan Prof. Dr. Emin Gün Sirer, Cornell Üniversitesi’nde profesörlük yapmaya ve kripto paralar hakkında araştırmalarına devam etmekte. Bitcoin’in geçtiğimiz haftadan bu yana düşüş yaşaması ile dikkatleri üzerine çekmesinin ardından Sirer, Bitcoin kullanan kişiler için bazı açıklamalarda bulundu.

Bitcoin’in yerini alabilecek az sayıda kripto para biriminin olduğunu vurgulayan Sirer, binler kripto para olduğunu fakat bu para birimlerinden %98’inin çöp olduğunu ifade etti.

Erken Yatırım Yapan Kazandı

Sirer, yapmış olduğu açıklamada Bitcoin dijital para birimine erken yatırım yapan kişilerin daha avantajlı olduğunu dile getirdi. Günümüzde yüzde 50’den fazla değer kaybı yaşayan Bitcoin’e yatırım yapmak isteyen kişiler için de doğru bir zaman olmadığını ifade etti.

Bitcoin’de yaşanan bu düşüşlerin zayıflayan dolar sebebi ile meydana geldiğini ve bu dönemin geçici bir dönem olduğunu da açıklamalarına ekleyen Sirer, Bitcoin’in tahtını sallayabilecek kripto para sayısının yüzde 2’den az olduğunu ifade etti.

Kripto para yöntemi ile kazanç sağlayan ve yatırım yapan milyonlarca insan olduğunu da söyleyen Sirer, Bitcoin’in henüz çöküşte diyebilecek bir olay yaşanmadığını da yaptığı açıklamalara ekledi.