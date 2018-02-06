Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, TÜİK tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon oranlarını değerlendirdi. Ocak ayında aylık yüzde 1,02 artış yaşayan ve yıllık bazda yüzde 10,35’e gerileyen enflasyon rakamları hakkında TCMB Başkanı Murat Çetinkaya açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, yapmış olduğu açıklamalar ile TCMB için bütün araçlarını fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edecek ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarını yapan Murat Çetinkaya vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri olan “Enflasyon düşecek mi?” sorusuna da yaptığı açıklamalar ile yanıt vermiş oldu.

Fiyat İstikrarı Toplum Refahı Açısından Önemli

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, fiyat istikrarının toplum refahı ve ekonomik büyüme için önem teşkil ettiğini vurguladı. Potansiyel büyümeye ulaşılması için fiyat istikrarının önem arz ettiğini dile getiren TCMB Başkanı, kalıcı çözüm için fiyat istikrarının devamının sağlanması gerektiğini de söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın fiyat istikrarı için bütün araçlarını etkin bir şekilde kullanacağını dile getiren Çetinkaya, enflasyona da değinerek para politikası için gerekli açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız belirgin bir iyileşme süreci yaşanana kadar TCMB tarafından sıkı para politikası uygulanacağını ifade eden Çetinkaya, iyileşme ve hedeflere uyum sağlama açısından sıkı para politikasının uygulanması gerektiğini önemle vurguladı.

Yapısal alandaki farkındalık ve ortak çaba adımlarının sürdürüleceğini de ifade eden TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, bu farkındalık ve ortak çaba ile kalıcı fiyat istikrarının sağlanacağını ifade etti.