Yapı Kredi tarafından yapılan açıklamaya göre banka geçtiğimiz 2016 yılından bu yana yüzde 33 kar artışı elde ederek, 2017 yılı dönem sonu net karının 3,6 milyar TL olduğunu açıkladı.

Yapı Kredi bankası tarafından belirlenen verilere göre bankanın 2017 dönem sonu verileri açıklandı. Açıklanan rakamlara göre banka yüzde 33 net kar artışı elde ederken aynı zamanda 2017 yılında nakdi ve gayri nakdi olmak üzere ülke ekonomisine 279 milyar TL kaynak sundu. Nakdi kredilerini yüzde 13 büyüme ile 200 milyar TL’ye yükselten bankanın toplam mevduat hacminin 173 milyar TL olduğu ifade edildi.

Bankanın sermaye yeterlilik rasyosu ise 28 puan yükselerek yüzde 14,5 seviyesine, geçtiğimiz yıla oranla öz sermayesinin 170 baz puan artışı yaşayarak yüzde 13,6 seviyesine ulaştığı görüldü.

Yapı Kredi Güçlü Sermaye Yapısına Sahip

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, açıklanan verilerden sonra banka hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Gökhan Erün, Yapı Kredi bankasının güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu ifade ederken aynı zamanda uluslararası piyasalardaki finansman çeşitliliğine dengeli ve etkin bir şekilde yaklaştığını söyledi.

2017 yılında bankanın yaşamış olduğu başarının dengeli büyüme stratejisine sahip olması ile gerçekleştiğini ifade eden Erün, bu büyüme stratejisi ile bankanın Türkiye ekonomisine sağlamış olduğu katkıda yüzde 14 artış yaşadığını ve Türk ekonomisine 279 milyar TL kaynak sunduğunu söyledi.

2018 yılında da dengeli büyüme stratejisi uygulayacaklarını ve bu başarının devamını sağlamak adına dijital kanallardaki stratejilerinde yenilikler yapacaklarını vurgulayan Erün, 2018 yılı için umutlu olduklarını da ifade etti.