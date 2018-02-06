Sertan Yalçın: Güçlü Ekonomi İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz
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Sertan Yalçın: Güçlü Ekonomi İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz


Sertan Yalçın: Güçlü Ekonomi İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz
Sertan Yalçın: Güçlü Ekonomi İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-06 Saat: 20:21:13
Anasayfa Eko Gündem Sertan Yalçın: Güçlü Ekonomi İçin Birlikte Hareket Etmeliyiz

Ereğli İlçesi TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın, bugün Karadeniz Ereğli Şoförler ve Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelik’i ziyaret etti.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın, bugün Karadeniz Ereğli Şoförler ve Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelik’i ziyaret ederek bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda Ereğli’nin trafik ve ekonomik sorunları ele alındı.

Toplantı içerisinde güçlü bir ekonomi için birlikte hareket etmeliyiz ifadelerini kullanan Sertan Yalçın’ın bu sözü dikkat çekti. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yapılan toplantı içerisinde başkan vekilleri Mehmet Çivici ve Abdülkadir Çınar ve yönetim kurulu üyeleri Mehmet Remzi Alim, Sibel Demirçin, Aynur Coşkun ve Hasan Yavuz yer aldı. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kongre sonucunda Karadeniz Ereğli Şoförler ve Otomobilciler ve Esnaf Odası Başkanı seçilen Cevdet Civelik ziyaret edilerek, Ereğli’nin gelişmesi için yeni planlamalar yapıldı.

Ereğli’nin Gelişimi İçin Yeni Planlar Yapıldı

Güçlü bir ekonomiye sahip olmak ve Ereğli’de yaşanan sorunları çözmek adına yapılan toplantıda birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Sertan Yalçın, Ereğli’nin en büyük problemlerinden biri olan trafik sorununu da dile getirdi.

Ereğli’de yaşayan tüm şoförler, sanayiciler, esnaflar ve tüccarlar için yeni düzenlemeler getirileceğini, bu şoför, sanayi, esnaf ve tüccarlara katkıda bulunacaklarını ifade etti. Ereğli’nin gelişmesi için Cevdet Civelik’i birlikte hareket etmeye davet eden Sertan Yalçın gelişmeleri sosyal medya hesapları üzerinden de paylaştı.

Yapılan toplantı sonunda Sertan Yalçın, Cevdet Civelek’in yeni döneminde başarılı bir yıl geçirmesini temenni ederek Civelek ve ekibine başarılar diledi. Trafik ve ekonomik sorunların çözülmesi için güçlü bir ekonomiye sahip olunması yönünde planlar geliştireceklerini ifade ederek Civelik’in yanından ayrıldı. 

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Sertan Yalçın Ereğli Cevdet Civelik TSO
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