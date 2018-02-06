Türkiye- Filipinler 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez başkanlığında yapıldı. Ekonomi Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen toplantıdan önce, Bakan Nurettin Canikli ve Bakan Ramon Lopez 45 dakika ikili görüşme yaptı.

Görüşmeden sonra Bakan Canikli ve Lopez, Türkiye- Filipinler 1. Dönem KEK Toplantısına başkanlık görevini üstlendi. Basına kapalı düzenlenen toplantıdan sonra, iki ülke arasında mutabakat zabpı imzalandı. Başbakanlık Yatırım ve Destek Ajansı (ISPAT) ve Filipinler Yatırım Kurulu arasında imzalanan Ticaret ve Yatırımların Teşvikine Yönelik Mutabakat Zaptı'na, ISPAT Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ve Filipinler Teknik Heyet Başkanı Ceferine Rodolfo imza attı.

Sanayi Sektöründe İkili İlişkiler Güçlenecek

Tarım sektörü üçün Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Filipinler Tarım Otoritesi arasında imzalanan mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakanı Canikli ve Filipinler'in Ankara Büyükelçisi Rowena Sanchez tarafından imzalandı. Canikli ve Filipinler Ticaret ve Sanayi Bakanı Ramon Lopez ise Türkiye-Filipinler 1. Dönem KEK Toplantısı mutabakat zaptını imzaladı. İmzalanan mutabakat zaptının, Türkiye ve Filipinler arasındaki savunma sanayi sektörüne yönelik iş birliğini de güçlendireceği düşünülüyor. Türkiye ve Filipinler arasında 2017 senesinde İstanbul'da savunma sanayi sektörüne ilişkin iyi niyet beyanı imzalanmıştı.