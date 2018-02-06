ABD Enerji İhracatçısı Konumuna Gelecek
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ABD Enerji İhracatçısı Konumuna Gelecek


ABD Enerji İhracatçısı Konumuna Gelecek
ABD Enerji İhracatçısı Konumuna Gelecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-06 Saat: 22:42:59
Anasayfa İthalat&İhracat ABD Enerji İhracatçısı Konumuna Gelecek

1953 senesinden bu yana net enerji ithalatçısı konumunda olan ABD'nin 2022 senesinde net enerji ihracatçısı konumuna geleceği düşünülüyor.

Petrol ve doğalgazda hala dışa bağımlı olan ve dünyanın en çok enerji tüketicisi ABD'nin 2022 senesinde net enerji ihracatçısı konumuna gelmesinin öngörüldüğü belirtildi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)’nın uzun vadeli öngörülerinin bulunduğu “2018 Yıllık Enerji Görünümü” raporu açıklandı.

Raporda ABD'nin kaya petrolü ve kaya gazı üretiminin hızla artacağı, yurt iç tüketiminin ise ılımlı oranda artacağı belirtildi. Buna ek olarak, 1953 senesinden bu yana net enerji ithalatçısı konumunda olan ABD'nin, 2022 senesinde net enerji ihracatçısı konumuna gelmesinin öngörüldüğü belirtildi. Ülkedeki petrol üreticileri için ekonomik şartların 2038 senesine kadar uygun olacağının öngörüldüğü açıklamalarda, yüksek petrol fiyatlarının enerji ihracatını arttıracağına ve yurt iç tüketimi düşüreceğine işaret edildi.

2038 senesinden sonra ise teknolojik gelişmelerin durgunluğa geçmesi ve enerji üretiminin daha az verimli bölgelere kayması sebebiyle ABD'nin enerji ihracatının azalmasının öngörüldüğü ifade edildi. Petrol fiyatlarının düşük seyretmesi ve yeni enerji kaynaklarına ulaşımın zorlaşması halinde ABD'nin net enerji ihracatçısı konumuna gelemeyeceği vurgulandı.

2050'de Kömür Tüketimi Bitecek

Üretim maliyetlerinin uygun maliyetli olması ve yeni enerji kaynaklarının bulunma ihtimalinin yüksek olması halinde, ABD'nin enerji tüketimindeki artışın 2050 senesine kadar ılımlı gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi. Açıklamalarda, ABD ekonomisinin 2050 senesine kadar senelik bazda ortalama yüzde 2.6 oranında büyümesi halinde, yurt içi piyasada enerji tüketiminin de hızla artabileceğine dikkat çekildi.

Raporda, 2018-2050 seneleri arasında petrol ve petrol ürünlerinin ABD'de en çok tüketilen enerji kaynağı olmasının beklendiği belirtilirken, tüketimi en fazla artacak enerji kaynağının doğalgaz olmasının öngörüldüğü aktarıldı. Aynı dönemde ABD'de nükleer ve hidroelektrik santrallerden üretilen enerjinin nispeten sabit kalmasının düşünüldüğü belirtildi. 2050 senesi yaklaştıkça yenilenebilir enerji tüketiminin kömür tüketimini arkada bırakacağı vurgulandı.

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