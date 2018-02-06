Sakarya'da 4 yeni fabrika kuracağını bildiren BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, dünyaca tanınan markalarla vagon fabrikası kuracağını aktardı. Vagon fabrikasının yanı sıra motor ve şanzıman fabrikasının da üretileceğini dile getiren Sancak, Karasu'da da statejik savunma sanayi üssü açılacağını belirterek, yerli otomobilin 20 senede elde edeceği ciroyu bu üsssün 5 senede üretebileceğine işaret etti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)’ın 8. Türkiye istişare toplantısı “Otomotiv’de Vizyonumuz Made in Turkey” başlığı altında Sakarya’da gerçekleştirildi. MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir’in başkanlığında gerçekleştirilen ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ile Okan Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat Tuncay'ın konuşmacı olarak katılımda bulunduğu toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaff er Elmas ve SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul katılımda bulundu.

Yerli otomobil ortak girişim grubunun Mart ayı sonunda şirket kuracağını ifade eden Sancak, yerli otomobilin Sakarya'da üretilmesini istediğini dile getiren Sancak, planlar doğrultusunda Mart ayının sonuna doğru bu görevi üstlenecek şirketin kurulacağını bildirdi. Sancak, şu an 5 senelik, 10 ve 20 senelik planlamalar yapıldığını anlattı. Devletin bu konuda önemli destekleri olduğuna işaret eden Sancak, bilgi ve teknolojileri alanında Türkiye’nin bu uygulamayla birlikte bir iş sektörünü millileştirmiş olacağına dikkat çekti.

10 Bin Kişi İstihdam Edilecek

Devlet teşvikleri ve yönlendirmesiyle Karasu’da stratejik savunma sanayi üssü kurulacağını aktaran Sancak, Sakaryalı girişimcilerin yerli otomobilin şehre yapacağı faydadan çok memnun olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra stratejik savunma sanayi üssünün milli otomobilden 5 kat daha fazla şehre fayda sağlayacağını dile getiren Sancak, 5 senelik stratejik planında BMC üssünde istihdam edilen vatandaşların sayısının 10 bini geçeceğini bildirdi.