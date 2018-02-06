2005 senesinde SANKO Holding bünyesine katılan Bartın Çimento Fabrikası’nın büyüme kararı almasıyla teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülmeye başlandı. Yatırımlar tamamlandıktan sonra modern hale getirilen tesiste, son olarak fabrikada açığa çıkan atık ısının tekrar enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasına karar verildi.

Klasik buhar teknolojisinin kullanılacağı ve 20 bin hanenin bir senede kullandığı kilovat kadar enerji üretim kapasitesi olan projenin, 15 ay sonra faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bartın Çimento Fabrikası Genel Müdürü İbrahim Keretli, fabrikanın SANKO Holding bünyesine geçtikten sonra kurdukları değirmen yenileme torbalı filtreleme sistemiyle toz emisyonu olarak dünya standartlarının üstünde üretim yapmaya başladıklarını anlattı.

Senede 35 Milyon Kilovat Enerji Üretimiyle Fabrika Tasarruf Edecek

Fabrikaya şimdiye kadar yapılan 150 milyon dolar tutarında yatırımla senelik klinker üretimlerini 1.2 milyon tona, çimento üretimlerini ise 1.5 milyon tona çıkardıklarını bildiren Keretli, teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları dahilinde fabrikada 6.23 megavat kurulu güce sahip Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi kurarak açığa çıkan atık ısıyı tekrar değerlendirmeyi planladıklarını anlattı. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında onaylanan projeler için 10 milyon lira tutarında yatırım yapacaklarının bilgisini veren Keretli, açılacak tesis ile fabrika üretim hattının ihtiyacı olan elektrik enerjisinin yüzde 25’lik bölümünün karşılanacağını anlattı. Bu yöntemle bacalardan açığa çıkan atık ısının değerlendirileceğini ve senelik bazda 35 milyon kilovat enerji üreteceklerini belirten Keretli, bu üretimin 20 bin hanenin bir senede kullandığı elektriğe eş değer olduğuna dikkat çekerek, dışarıdan alınan enerji miktarlarında düşüş olması nedeniyle tesisin enerji giderlerinde de tasarruf edileceğini vurguladı.