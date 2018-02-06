Bacadan Çıkan Atık Isıdan Elektrik Üretilecek
Advert Advert Advert


Bacadan Çıkan Atık Isıdan Elektrik Üretilecek


Bacadan Çıkan Atık Isıdan Elektrik Üretilecek
Bacadan Çıkan Atık Isıdan Elektrik Üretilecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-06 Saat: 23:24:57
Anasayfa Eko Gündem Bacadan Çıkan Atık Isıdan Elektrik Üretilecek

Bartın Çimento Fabrikası'nda açılacak "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi"nde yürütülen çalışmalarla atık ısıların ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Bunun yanı sıra atık ısıların çevreye olan kötü etkilerin azaltılması planlanıyor.

2005 senesinde SANKO Holding bünyesine katılan Bartın Çimento Fabrikası’nın büyüme kararı almasıyla teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yürütülmeye başlandı. Yatırımlar tamamlandıktan sonra modern hale getirilen tesiste, son olarak fabrikada açığa çıkan atık ısının tekrar enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasına karar verildi.

Klasik buhar teknolojisinin kullanılacağı ve 20 bin hanenin bir senede kullandığı kilovat kadar enerji üretim kapasitesi olan projenin, 15 ay sonra faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bartın Çimento Fabrikası Genel Müdürü İbrahim Keretli, fabrikanın SANKO Holding bünyesine geçtikten sonra kurdukları değirmen yenileme torbalı filtreleme sistemiyle toz emisyonu olarak dünya standartlarının üstünde üretim yapmaya başladıklarını anlattı.

Senede 35 Milyon Kilovat Enerji Üretimiyle Fabrika Tasarruf Edecek

Fabrikaya şimdiye kadar yapılan 150 milyon dolar tutarında yatırımla senelik klinker üretimlerini 1.2 milyon tona, çimento üretimlerini ise 1.5 milyon tona çıkardıklarını bildiren Keretli, teknolojik iyileştirme ve geliştirme çalışmaları dahilinde fabrikada 6.23 megavat kurulu güce sahip Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi kurarak açığa çıkan atık ısıyı tekrar değerlendirmeyi planladıklarını anlattı. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında onaylanan projeler için 10 milyon lira tutarında yatırım yapacaklarının bilgisini veren Keretli, açılacak tesis ile fabrika üretim hattının ihtiyacı olan elektrik enerjisinin yüzde 25’lik bölümünün karşılanacağını anlattı. Bu yöntemle bacalardan açığa çıkan atık ısının değerlendirileceğini ve senelik bazda 35 milyon kilovat enerji üreteceklerini belirten Keretli, bu üretimin 20 bin hanenin bir senede kullandığı elektriğe eş değer olduğuna dikkat çekerek, dışarıdan alınan enerji miktarlarında düşüş olması nedeniyle tesisin enerji giderlerinde de tasarruf edileceğini vurguladı.

Advert
SANKO Holding Bartın Çimento Fabrikası Atık Isı Elektrik İbrahim Keretli Elektrik Enerjisi Üretimi Tesisi Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
KREDİ HABERLERİ
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı?
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Merkez Bankası Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Merkez Bankası Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Bitcoin İçin Kritik Uyarı!
Bitcoin İçin Kritik Uyarı!