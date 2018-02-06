Menkul Kıymetlere Gösterilen İlgi Altın Talebini Düşürdü
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Menkul Kıymetlere Gösterilen İlgi Altın Talebini Düşürdü


Menkul Kıymetlere Gösterilen İlgi Altın Talebini Düşürdü
Menkul Kıymetlere Gösterilen İlgi Altın Talebini Düşürdü Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-06 Saat: 23:46:07
Anasayfa Altın&Döviz Menkul Kıymetlere Gösterilen İlgi Altın Talebini Düşürdü

Küresel altın talebi, geçen sene bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 oranında gerileyerek 4 bin 72 tona düştü.

Dünya Altın Konseyi, geçen sene küresel altın talebinin bir önceki seneye kıyasla güçlü seyreden hisse senedi piyasaları sebebiyle yüzde 7 oranında gerilediğini belirtti. Konsey, 2017 senesine yönelik "Altın Talebi Trendleri Raporu" açıklandı. Bu veriler kapsamında, geçen senenin son çeyrek döneminde küresel altın talebinde yaşanan yüzde 6 oranındaki artış senenin genelinde görülmesi. Altın talebi, geçen sene 2016 senesine kıyasla yüzde 7 oranında düşerek 4 bin 72 tona geriledi. Toplam tüketici talebi ise yüzde 2 oranında artarak 3 bin 165 ton olarak belirlendi.

Mücevher talebi geçen sene 2013'ten bu yana ilk kez artış gösterdi. Mücevher talebi geçen sene 2016 senesine kıyasla yüzde 4 oranında artarak 2 bin 136 tona ulaştı. Dünyanın en büyük ikinci altın piyasası olan Hindistan'ın mücevher talebi, geçen sene bir önceki seneye kıyasla yüzde 12 oranında artış göstererek 563 tona ulaştı.

Türkiye İkinci En Büyük Altın Alıcısı

Hindistan'a ek olarak 2017 senesinde ABD ve Çin'in de mücevher talebi artış gösterdi. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin'de mücevher talebi senelik bazda yüzde 3 oranında artış göstererek 647 tona çıktı. Geçen sene bir önceki seneye kıyasla yatırım amaçlı altın alımı yüzde 23 oranında gerileyerek bin 595 tondan bin 232 tona tona düştü. Teknoloji firmalarının altına olan talebi geçen sene yüzde 3 oranında artarak 333 tona yükseldi. Bu süreçte toplam altın arzı ise bir önceki seneye kıyasla yüzde 4 oranında gerileyerek 4 bin 398 tona düştü. Aynı süreçte merkez bankalarının altın talepleri yüzde 5 oranında gerileyerek 371.4 tona düştü.

Rapordaki verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Rusya Merkez Bankasından sonra ikinci en büyük altın alıcısı olarak belirlendi. TCMB'nin geçen sene 86 ton altın aldığı ve sene sonunda altın rezervinin 200 tonun üstüne çıktı. TL cinsi altın fiyatlarının Kasım 2017 tarihinde rekor seviyeye ulaşması, tüketicilerin mücevher talebini sınırladı.

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