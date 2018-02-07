07.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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07.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


07.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
07.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-02-07 Saat: 08:33:32
Anasayfa Altın&Döviz 07.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Düne hızlı bir yükseliş ile başlayan dolar kuru akşam üzerinde tekrar gerilemişti. Kur bugün güne sakin bir seyirde başladı.

ABD borsalarında yaşanan hızlı düşüş küresel risk iştahının azalmasına ve doğal olarak bir kaçışa neden oldu. Bu durumdan yalnızca New York borsası değil ABD doları da etkilendi. Dolar küresel anlamda hareketli günler geçirmeye başladı.

Risk piyasasından kaçış özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesine neden oldu. Kur, gün içerisinde 3,80 seviyesini zorladı ancak gelen satışlar ile yeniden 3,77 seviyesine geriledi.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,77’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7760 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6674 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6795 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2389 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Dün 116 bin 457 puandan kapanan BIST100 endeksi bugün güne yüzde 1 düşüş ile 115 bin 457 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi yüzde 4 değer kaybederek 7 bin 391 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 749 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,44 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

265,58 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

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