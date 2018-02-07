Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Kaynaklar Artırılacak
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Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Kaynaklar Artırılacak


Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Kaynaklar Artırılacak
Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Kaynaklar Artırılacak Hatice Demir - Tarih: 2018-02-07 Saat: 08:53:44
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı arttırılacak

Elektrik enerjisinde dışa bağımlılık ülkemizin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Cari açığı artıran, kurun yükselmesine neden olan ve ekonomik anlamda ciddi bir yük oluşturan bu dışa bağımlılığı azaltmak amacı ile Enerji Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Milli Enerji ve Maden Politikasını duyurmuş ve bu kapsamda öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması için çalışmalar yapılacağı belirtilmişti.

Yenilenebilir kaynaklar kapsamında Bakanlığın değerlendirmeye aldığı konular ise su, rüzgar, güneş, yeraltı suları, biyolojik atıklar şeklinde sıralanmıştı. Yapılan incelemelerde 2017 yılı son çeyreğinde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen toplam enerji miktarı yüzde 32’ye ulaşarak programda 2023 hedefi olan yüzde 30’u geride bıraktı.

Yatırımlarımızın Çoğunluğu Yenilenebilir Enerjiye

Geçtiğimiz 10 yıl boyunca elektrik üretimi için yapılan yatırımların yüzde 53’ü yenilenebilir enerji kaynaklarına gerçekleştirildi. 2002 yılında ülkemizin toplam elektrik üretimi 129,4 kilovatsaat iken 2017 yılında 219,6 milyar kilovatsaate ulaşıldı. Bu üretimin de yaklaşık üçte biri yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleştirilmiş oldu. Dünya genelinde üretilen elektriğin yüzde 66’sı fosil yakıtlardan yüde 24 ise yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği dikkate alındığında ülkemizin şimdiden dünya ortalamasının üzerine çıktığı söylenebilir.

Teknolojisini de Yerlileştirelim

Bakanlık tarafından hayata geçirilen bu projede sadece üretim kaynakları değil aynı zamanda üretimi sağlayan teknolojinin de yerlileşmesi hedefleniyor. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanları (YEKA) projesinde yerli istihdam ve ar-ge zorunluluğu bulunuyor. YEKA sistemi daha düşük fiyatlar ile elektrik üretimi gerçekleştirilmesini sağlarken ar-ge ile bu sistemin gelişmesinin daha kapsamlı bir şekilde sağlanması beklenecek.

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