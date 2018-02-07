ABD ve dünyanın finans merkezi olarak tanınan Wall Street’te yaşanan gelişmeler tüm dünyada etkili oldu ve küresel borsalar düşüş yönlü hareket gerçekleştirdi. ABD’nin en önemli borsalarında yaşanan bu düşüşler yüzde 5 değer kaybı yaşanmasına neden olurken bu rakam Asya ve Avrupa’da yüzde 4’e yaklaştı. Avrupa’nın en büyük 600 şirketini takip eden STOXX 600 Endeksi gün içerisinde yüzde 3,2 düşüşle peş peşe yedinci günde de kayıp yazdı. Bu endeks hala geçtiğimiz 6 ayın en düşük seviyesinde. ABD borsalarında yaşanmakta olan bu düşüşün en önemli nedenin robot işlemler olarak bilinen algoritmik emirlerin devreye girmesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Toplam Değer Kaybı 4 Trilyon Dolar Oldu

Piyasalarda yaşanan paniği gösteren ve Korku Endeksi olarak bilinen Volatilite Endeksi (VIX) Ağustos 2015’ten bu yana ilk defa 50’yi geçti. Piyasalarda yaşanan bu deprem sonrasında borsaların yaşadığı toplam değer kaybı 4 trilyon dolara ulaştı. Ekonomi uzmanları bu durumun uzun zamandır beklendiğini fakat gerçekleşen sert düşüşlerin özellikle ABD ekonomisinde destekleyecek herhangi bir olumsuz durumdan olmadığını belirtti. Bu durumun geçici olduğunu ifade eden uzmanlar yakın zamanda piyasanın toparlanacağını beklediklerini söyledi.

Borsa İstanbul’da Piyasalardaki Depremi Hissetti

Son günlerde üst üste rekorlar kıran Borsa İstanbul’da yaşanan depremden payına düşeni aldı. Geçtiğimiz günlerde 120 bin puana kadar ulaşan BIST 100 Endeksi dün gün içerisinde 113 bin 875 puana kadar geriledi. Ardından gelen tepki alımları ile seviyesini düzelten endeks günü 115 bin 457 puandan tamamladı.