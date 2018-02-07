Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) tarafından derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ülke içerisinde ikamet etmekte olan 24 milyon 804 bin kişi seyahate çıktı. Bu dönemde seyahate çıkan kişilerin bir ve daha fazla gecelemek kaydıyla ülke içerisinde gerçekleştirdikleri toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 33 milyon 16 bine ulaştı. Yapılan toplam geceleme ise 357 milyon 298 bin oldu. Bu gecelemelerin yüzde 7’sine denk gelen 25 milyon 196 bin geceleme ise otel ve pansiyon gibi ücretli konaklama alanlarında gerçekleştirildi.

Çoğunluk Arkadaş ve Akrabada Kalıyor

Toplam geceleme sayısının yüzde 65,8'lik kısmına denk gelen 234 milyon 991 bin geceleme "arkadaş, akraba evinde" ve gecelemelerin yüzde 20,8'ine karşılık gelen 74 milyon 270 bin geceleme de "kendi evi" olarak belirtilen yazlıklar, yayla evleri gibi yerlerde yapıldı. TÜİK verilerinde, toplam gecelemelerin yüzde 6,4'lük kısmına karşılık gelen 22 milyon 841 bin geceleme için bir konaklama türü belirtilmedi.

Ortalama Seyahat Harcaması 540 Türk Lirası

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine gere seyahate çıkanların yaptıkları ortalama harcama 540 lira oldu. Bu harcamalar içerisinde ulaşım, konaklama ve ihtiyaçlar da dahil edildi. Harcamaların yüzde 89’a yakını kişisel ayarlama ve harcamalardan oluşurken yüzde 11’i paket turlara yapılan harcamalardan oluştu.