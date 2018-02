Pirelli ile McLaren’in uzun yıllardır devam eden teknik işbirliğinde yeni bir sayfa açılıyor. Benzersiz nitelikleriyle çok özel bir otomobil olan yeni McLaren Senna için hem pistlerde, hem yollarda en yüksek düzeyde performansı garanti edecek lastiklerin geliştirilmesi, işbirliğinin geçmişinden bugüne en zorlu görevlerden biri oldu.

İngiliz hiper otomobilin lastikleri, Pirelli P Zero Trofeo ve P Zero’nun özellikle ekstrem bir versiyonu olarak ortaya çıktı. Senna için geliştirilen P Zero Trofeo, pist lastiği olarak tasarlanmış olsa da yolda da kullanılabiliyor. Benzer bir şekilde, yapısı itibarıyla daha ziyade bir yol lastiği olan P Zero da pistlerde kullanılabiliyor.

Pirelli mühendisleri, mümkün olan en iyi ürünü ortaya çıkarmak amacıyla özellikle P1 için lastik geliştirme konusunda McLaren ile kapsamlı işbirliğinin yanı sıra motor sporlarından alınan derslerden de yararlandı.

Spor otomobil kimliğini gizlemeyen McLaren Senna, GT3 araçların yol için yaratılmış bir versiyonunu andırıyor. Muazzam gücü (800 beygir), olağanüstü karbon fiber şasisi, yarış versiyonlarından türetilen sofistike süspansiyon sistemi ve en ileri teknolojiyle geliştirilen aerodinamiği bu otomobili özel kılıyor.

Böyle önemli özellikler, ekstrem hızlanmaya ve aerodinamik yüklere dayanabilme kabiliyetine sahip lastiklerin özel olarak geliştirilmesini gerektirdi.

Belirlenen hedeflerin tümüne ulaşmak amacıyla malzemelere özel olarak dikkat gösteren Pirelli, en üstün performansa uygun olanları seçmenin yanı sıra hafif ve optimal tasarımla mükemmel güvenirlik ve amaca uygunluk sağladı.

Bu unsurların kombinasyonu, mükemmel dengeyi ve yol tutuşunu garanti ederken hassas dönüş, etkileyici kararlılık, her türlü sürüş koşulunda maksimum çekiş ve daha kısa mesafede frenleme sağlıyor.

Asimetrik profilleri ve yanakları olan yenilikçi lastik tasarımı, optimal yanal kararlılık sağlarken ön ve arka akslar arasındaki etkileşimi maksimuma çıkarıyor.