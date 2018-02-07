Çamlıca Cami Örnek Dönüşüme Hazırlanıyor
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Çamlıca Cami Örnek Dönüşüme Hazırlanıyor


Çamlıca Cami Örnek Dönüşüme Hazırlanıyor
Çamlıca Cami Örnek Dönüşüme Hazırlanıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-07 Saat: 09:38:26
Anasayfa Eko Gündem Çamlıca Cami Örnek Dönüşüme Hazırlanıyor

Üsküdar Kiraztepe mahallesinde uzun zamandır yapımı devam eden Çamlıca Camisi için sona gelindi. Bu süreç içerisinde örnek bir dönüşümün gerçekleştirilmesi için gerekli imzalar atılırken yakın zamanda çalışmaların tüm hızıyla başlaması bekleniyor.

İslam tarihinin en güzel eserlerinden biri olacak Çamlıca Camii’ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşılırken çevresindeki örnek dönüşüm de hız kazandı. Kirazlıtepe Mahallesi’nde yaşayan 1000’den fazla mülk sahibi Boğaziçi Yaşam Merkezi’nde imza töreni için bir araya geldi.

İmzalar atılmadan önce mülk sahiplerine seslenen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, projenin Çamlıca Camii ile birlikte bölgeye ve İstanbul’a büyük değer katacağını söyledi. Üsküdar Belediyesi olarak “Yerinde dönüşüm” ve “gönüllü dönüşüm” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Türkmen, mahalle sakinlerine örnek dönüşüme verdikleri destek için teşekkür etti:

“Bu akşam sizlerle yapacak olduğumuz bu toplantının hepimiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Belgeleri en önce imzalayan vatandaşlarımızı Nato yolundaki dairelerimize geçici olarak taşıyacağız. Diğer vatandaşlarımıza kira yardımı ve taşınma yardımında bulunacağız. Yaz ayları gelmeden hafriyat işlerimize başlayıp en fazla 2 yıl içerisinde sizleri tekrar pırıl pırıl olan kendi evlerinize taşıyacağız.”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen vatandaşlardan gelen soruları yanıtladıktan sonra imza töreni gerçekleşti. Çok sayıda hak sahibi imzalarını atarak gecenin anısına Türkmen’le birlikte fotoğraf çektirdi. Ramazan’da ibadete açılması hedeflenen Çamlıca Camii çevresindeki örnek dönüşüm için mart ayından itibaren çalışmalara fiilen başlanması planlanıyor.

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