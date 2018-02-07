Kripto Para Piyasası Yeniden 300 Milyar Dolar Hacmin Üzerine Çıktı
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Kripto Para Piyasası Yeniden 300 Milyar Dolar Hacmin Üzerine Çıktı


Kripto Para Piyasası Yeniden 300 Milyar Dolar Hacmin Üzerine Çıktı
Kripto Para Piyasası Yeniden 300 Milyar Dolar Hacmin Üzerine Çıktı Hatice Demir - Tarih: 2018-02-07 Saat: 09:46:32
Anasayfa Eko Gündem Kripto Para Piyasası Yeniden 300 Milyar Dolar Hacmin Üzerine Çıktı

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para birimlerinde yaşanan düşüş, tepki alımları sayesinde yeniden yükselişe doğru yönünü çevirdi. Piyasa hacmi de 300 milyar doların üzerine çıkmış oldu.

Kripto para birimleri son günlerde özellikle ABD ve İngiltere’den gelen kısıtlama haberlerinin de etkisi ile set düşüşler yaşamış ve piyasa hacmi de bu durumdan ciddi oranlarda etkilenmişti. 6 Şubat tarihinde ABD bankaları tarafından kredi kartı ile kripto para birimi alım satımlarının yasaklaması ve İngiltere bankalarının da bu konuda çeşitli düzenlemeler gerçekleştireceklerini açıklaması 24 saat içerisinde piyasa hacminde yüzde 36,7 bir düşüş yaşanarak piyasanın 283 milyar 304 milyon dolara gerilemesine neden olmuştu.

Mastercard Ve Visa Komisyon Almaya Başladı

Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda Mastercard ve VISA ödeme sistemleri, kredi veya banka kartları aracılığıyla gerçekleştirilen sanal para birimleri işlemlerinden yüzde 4 işlem ücretinin yanı sıra sigorta ücreti ile birlikte yüzde 5 komisyon tahsil edecek.

Ancak bugünün ilk saatlerinde özellikle gelen tepki alımlarının da etkisi ile piyasa hacminde 33 milyar dolar değerinde bir artış yaşandı ve sanal para piyasasının toplam hacmi yeniden 316 milyar 749 milyon dolara yükseldi.

Bitcoin Yeniden Yükseliyor Mu?

Sanal para piyasasının lokomotifi durumundaki Bitcoin yeni yıl ile birlikte düşüşe geçmiş ve yaklaşık yüzde 60’a varan oranlarda değer kaybetmişti. Farklı uzmanların farklı yorumlar ile değerlendirdiği sürecin daha ne kadar devam edeceği bilinmezken dün 6 bin doların da altını gören kripto para birimi bu seviyeden toparlanarak yeniden yükseliş yönünde bir harekete başladı. 7 Şubat sabahı itibari ile 7 bin 500 dolar seviyesini gören kripto para biriminin geçici olarak mı bir yükseliş gerçekleştirdiği yoksa ünlü buhranın sona ererek yeniden yükseliş yönünde harekete geçip geçmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

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