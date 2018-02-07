EBRD'den ABank'a Yapılan Destekler Artırıldı
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EBRD'den ABank'a Yapılan Destekler Artırıldı


EBRD'den ABank'a Yapılan Destekler Artırıldı
EBRD'den ABank'a Yapılan Destekler Artırıldı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-07 Saat: 09:45:08
Anasayfa Bankalar EBRD'den ABank'a Yapılan Destekler Artırıldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından ABank'ın gelişimi için 100 milyar dolar değerinde destek verildiği açıklandı. Finansmanın her geçen gün yükselmesi ise son derece dikkat çekiyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın, “Dış Ticaret Destek Programı” kapsamında ABank’a sağladığı finansman limiti 100 milyon ABD Dolarına ulaştı. EBRD’nin, Dış Ticaret Destek Programı’na, 2016 yılında 50 milyon ABD Doları limitle dâhil olan ABank, söz konusu miktarı hızlı bir şekilde kullanarak, limitin kısa sürede iki katına yükseltilmesini sağladı.

Bu program kapsamında, ABank, dış ticaret işlemlerinin siyasi ve ticari ödeme risklerini teminat altına almak için, uluslararası bankalar lehine EBRD garantisi sağlama imkânına sahip olurken; EBRD’nin ticaret finansmanı konusunda ödüllü teknik iş birliği projelerinden de faydalanabilecek.

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, "ABank ile 2016 yılında başlayan iş ortaklığımız güçlenerek devam ediyor. Dış Ticaret Destek Programımız vasıtasıyla ABank’ın müşterilerinin ticaret finansmanı ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmaktan ve bu alandaki faaliyetlerini güçlendirerek tüm ekonomiye yarar sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

ABank CEO’su Kaan Gür ise şu değerlendirmeyi yaptı: ”Çok uluslu finansal kuruluşlarla ilişkiler bankamız için her zaman çok önemli bir yere sahip olmuştur. EBRD ile 2016 yılında başlayan işbirliğimizde kaydettiğimiz hızlı ilerleme bizi oldukça memnun ediyor. Dış Ticaret Destek Programı kapsamındaki mevcut limitimizi aktif bir şekilde kullanmamızın, ABank olarak dış ticaret finansmanı konusundaki büyüyen hedeflerimizi teyit ettiğini düşünüyorum. Bankamıza tahsis edilen limitinin iki katına yükseltilmesiyle reel sektöre desteğimiz devam edecek.”

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