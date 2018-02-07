İlk zilin çalması ile birlikte öğrencilerin yeniden ders başı yaptığı bugünlerde, kentte eğitim veren Akıllım Anaokulu ve Uğur Serdaroğlu İlkokulu’nda bulunan anaokullarına ziyaretler gerçekleştiren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, bu vesileyle yeni eğitim öğretim dönemine başlayan tüm öğrencilere de başarılar diledi.

Yaptığı konuşmada öğrencilere verdiği değerden bahseden Başkan Cahan, “Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Daha önce belediyemizde bizleri ziyaret eden, kaliteyi eğitimle buluşturan anaokullarımızın minikleriyle bir araya geldik. Çocuklarımız bizlerin geleceği, yarınları ve en değerli varlıklarımız. Onların her anlamda iyi birer birey olması bizleri mutlu ediyor. Bu açıdan aldıkları eğitimin kaliteli olmasını sağlamakta bizlere düşüyor. Onlara yapılan her bir yatırım güzel bir geleceğin teminatı olacak.” diyerek kaliteli eğitimin önemine de vurgu yapıyor.

Miniklerin Projelerini Bizzat Başkan Cahan İnceleyecek

Çocuklara hediye edilen ‘Şehrimi Tanıyorum’ boyama kitabından bahseden Cahan, ‘Bu kitabın içerisinde milli değerlerimiz ve Uşak’ımızın ciritten futboluna, tarihi mekanlarından yapılan dev projelerimize kadar, her anlamda öz benliği var.’ diyerek kitabın içeriğinden bahsetti.

Çocukların hem eğlenip hem de yaşadıkları şehri öğreneceği boyama kitabının ‘Hayalimdeki Uşak’ sayfasına değinen Başkan Cahan, ‘Boyama kitabımızın sonunda, geleceğimiz olan çocuklarımızın, biz büyüklerinden istediği projeleri çizebilecekleri bir sayfa bıraktık. Bu sayfa vesilesiyle çocuklarımızın çizdiği ve uygulanabilir olan projeleri değerlendireceğiz.’’ diyerek minik kreatif direktörlerin önünü açtı