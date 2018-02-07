Türkiye'nin öncü finans kuruluşlarından Ata Yatırım, Ocak ayı strateji raporunda, yeni dönem beklentilerine yer verdi. Kredi Garanti Fonu ve teşviklerin etkisiyle 2017'yi yatırım ortamının iyileştiği bir sene olarak değerlendiren Ata Yatırım, 2017 yılının 2012'den bu yana en iyi yabancı portföy girişinin olduğu sene olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Politik gerginliklerin piyasalar üzerinde kısıtlı etki yarattığına dikkat çeken kurum, kar büyüme görünümünün 2017’ye göre daha sınırlı olacağı beklentisiyle birlikte doğru hisse seçimleriyle ilerlemenin 2018 yılı için en önemli performans kriteri olacağını vurguladı.

Bu yıl Borsa İstanbul'da gerçekleşen güçlü ralli ile uzun vadeli ortalamalara geri dönüldüğü kaydedilirken daha yüksek prim için yeni bir hikaye gerektiği ifade edildi. Raporda, benzerlerine göre son beş yılda ortalama yüzde 19 iskontosu bulunan BIST 100 endeksinin 12 aylık perspektifte yüzde 13 prim potansiyeliyle 136 bin seviyelerine ulaşabileceği öngörüsüne yer verildi. Ata Yatırım 2017 ve 2018’de takibindeki şirketler için sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 16.5 net kar artışı beklerken, bankacılık dışı sektörlerde yüzde 22.1, bankalarda ise yüzde 11.4 net kar artışı öngörüyor.

2019 Seçimleri Öncesi Makro Önlemler İncelenecek

Makro görünüm tarafında ise 2019 seçimleri öncesinde hükümetten gelebilecek olası önlemlerin izleneceği vurgulanırken bu dönemde ekonominin çarklarını döndürebilmek adına gerekli aksiyonların alınması bekleniyor. Öte yandan kurum, Türkiye’nin Suriye’de yönettiği operasyonun beklentilerden uzun sürmesinin bütçe harcamalarının beklenenden fazla artmasına neden olarak piyasalar için risk oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

2017'de Türkiye ekonomisinin sergilediği güçlü büyüme performansının ardından 2018 büyümesinde göreceli yavaşlama beklenirken enflasyonun en önemli risklerden olmaya devam edeceği öngörülüyor. Merkez Bankası'nın Aralık ayında para politikasını sıkılaştırmasının TL'deki oynaklığı istikrarlı hale getirdiğine dikkat çekilirken, sıkı para politikasının devam etmesi beklentisine yer veriliyor.

En Beğendiğimiz Hisseler:

Hisse senedi piyasasında 2018'de yüksek büyüme potansiyeli olan, düşük kısa döviz pozisyonuna ve ihracat odaklı iş modellerine sahip şirketlerin öne çıkmasını bekleyen Ata Yatırım, “en beğendiğimiz hisseler” listesi ile yatırımcılara ışık tuttu.

Bim - 2017’deki tahmini yüzde 23 büyümenin üzerine 2018’de net satışlarının yüzde 17.1 büyümesi öngörülen BIM, 2018T F/K çarpanı 23.3x ile beş yıllık ortalamasının yüzde 8 altında işlem görmekte olsa da şirketin büyüme potansiyeli ve sağlıklı finansal görünümü daha yüksek çarpanları hak ediyor.

Erdemir - Yassı çelik sektöründe güçlü finansal yapıya ve kârlılığa sahip olan Erdemir, kapasitesini de yüzde 100’e yakın kullanması ile dikkatleri çekiyor. 5.8x 18T FD/FAVÖK çarpanı ve 9.0x F/K çarpanı, global benzerlerine göre sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 35 iskontolu işlem görüyor.

Pegasus- Şirketin yolcu büyümesini önceliklendiren stratejisinin, toparlanma yaşanan dönemlerde, birim fiyatlamayı güçlendirerek rekabetçi bir avantaja dönüştüğünü düşünüyoruz. 2017 yolcu tarafında görülen toparlanmanın 2018 yılında turizmden beklediğimiz olumlu katkı itibariyle devam etmesini bekliyoruz.

Petkim - Yüksek seyreden etilen-nafta makası sebebiyle kârlılığında kayda değer yapısal iyileşme öngörülen Petkim’in, 2018 yılında rafineri yatırımının tamamlanması ile birlikte ton başına maliyetlerin de 2019 itibariyle düşmesi bekleniyor.

Tekfen – Artan karlılık kalitesi, petrol fiyatlarındaki artış ve ana faaliyet bölgesi olan Ortadoğu’dan daha fazla iş alma olasılığı ve cazip çarpanları hisse için en önemli katalizörler olarak görülüyor.

Ülker - Zorlu bir yılın ardından, hem yurtiçi hem yurtdışı satışlardaki artışın katkısıyla, 2017’de net karda yüzde 39 artış, 2018’de ise yüzde 7 artış öngörülüyor. 11.7x 2018T FD/FAVÖK çarpanıyla global benzerlerine göre yüzde 6 primli işlem gören Ülker'in Ortadoğu’da faaliyet gösteren UI MENA ve IBC şirket satın almalarının potansiyel olumlu etkileri, ileriye dönük tahminleri yukarı çekme potansiyeline işaret ediyor.