EPDK 18 Akaryakıt Şirketine Ceza Yağdırdı
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EPDK 18 Akaryakıt Şirketine Ceza Yağdırdı


EPDK 18 Akaryakıt Şirketine Ceza Yağdırdı
EPDK 18 Akaryakıt Şirketine Ceza Yağdırdı Hatice Demir - Tarih: 2018-02-07 Saat: 10:02:45
Anasayfa Eko Gündem EPDK 18 Akaryakıt Şirketine Ceza Yağdırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurallara uymayan akaryakıt şirketlerine toplamda 3 milyon 532 bin 737 lira ceza kesti.

Akaryakıt sektörü ile ilgili tartışmalar devam ederken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun bugün Resmi Gazetede yayımlanan ceza açıklaması dikkat çekti. Sektörde hizmet vermekte olan firmaların gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığını tespit ederek bu konudaki düzenlemeleri gerçekleştirmek ile görevli kurum, eksikliklerini gidermeyen, kurallara aykırı işlemler gerçekleştiren veya fiyatları belirlenenin üzerinde tutan akaryakıt istasyonlarına toplamda 3 milyon 532 bin 737 lira para cezası ile cezalandırdı.

Mevzuata Uymayan Kurumların Kaçışı Bulunmuyor

EPDK mevzuat konusunda büyük bir özen gösteriyor. Bu kapsamda mevcut dağıtıcısı haricinde başka bir kurumdan akaryakıt ikmalinde bulunan, lisansının sağladığı haklar dışında faaliyetler gösteren, dağıtım sisteminin kullanım anlaşması kapsamındaki gerekli teminatları tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen, istasyon otomasyon sistemi doğru ve sağlıklı bir şekilde çalışmayan, dağıtıcı lisansı sahibi olarak gerekli bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen, tank ve pompalarının ayarlarında hatalar olan, sonlandırılan bayilik sözleşmelerini mevzuatta yer alan süre içerisinde ilgili kurumlara bildirmeyen, dağıtıcı firmanın kurumsal kimlik işaretlerine istasyonlarda yer vermeyen ve pompa satış fiyatlarında belirlenenin üzerinde rakamlar uygulayan 18 adet istasyona Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından toplamda 3 milyon 532 bin 737 lira ceza kesildi. Cezaların 45 günlük bir ödeme süreci bulunuyor.

Kurum benzer sebepler nedeni ile 5 ayrı şirketten de yazılı savunma gerçekleştirmelerini talep etti. 

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK akaryakıt
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