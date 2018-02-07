Avantajix.com’un araştırmasına göre, Sevgililer Günü’nde kadınları en fazla takı-mücevharet ile teknolojik ürünler mutlu ediyor.

Elektrikli ev aletleri, kırmızı gül ve çikolata ise kadınlar için eski çekiciliğini yitirmiş gözüküyor.

Giysi ve teknolojik ürün beklentisinde olan erkekler ise yapı marketlerinden alınacak hediyelerin 14 Şubat’a uygun olmayacağı düşüncesinde.

Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. Milyonlarca kişi kendisini heyecanlandıran, yaşamı sevdiren insanları bu özel günde alacakları hediyelerle mutlu etmek istiyor.

Bütçe sınırsız dahi olsa, sevgilinin duygularına hitap edecek, kendisini özel hissettirecek hediyeyi bulmak kolay bir iş değil.

400’ü aşkın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen, Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com, Sevgililer Günü’nde hediye almakta zorlananlara yol gösterecek bir anket düzenledi.

Site üyelerinin bir kısmına gönderilen anket ile evli çiftlere ya da sevgilisi olan bekarlara,14 Şubat’ta hangi hediyelerle mutlu olacakları, hangi hediyelerden dolayı hayal kırıklığı yaşayacakları soruldu.

Ankette verilen yanıtlara göre, kadınların yüzde 30’unu takı-mücevherat, yüzde 18’ini cep telefonu, kulaklık, tablet, akıllı saat gibi teknolojik ürünler, yüzde 13’ünü parfüm, yüzde 12’sini giysi, yüzde 10’unu çiçek, yüzde 8’ini kitap, yüzde 7’sini ise oyuncak hediye edilmesi mutlu edecek. Kadınların yüzde 2’si ise bu özel günde çikolata beklentisi içinde.

Erkeklerde ise hediye beklentisi çeşit olarak daha sınırlı. Yüzde 40’ı gömlek, kravat, tişört ya da kazak gibi bir giysiyle, yüzde 25’i cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik ürünlerle, yüzde 20’si saat ile mutlu oluyor. Erkeklerin yüzde 15’i kitap hediye edilmesini isterken, geri kalan yüzde %5’in tercihi ise parfüm.

-Ev Aletleri ve Yapı Marketlerinden Kaçının

Kadınlar ütü, süpürge vs. gibi elektrikli küçük ev aletlerini, erkekler ise yapı marketlerinden alınacak matkap, tornavida seti gibi ürünleri 14 Şubat’a uygun bulmuyor.

Kırmızı gül ve kalp şeklindeki çikolatalar da, kadınlar için eski çekiciliğini yitirmiş gözüküyor.

Ankete göre, hediyenin verileceği ortamın belirlenmesinde kadınların tercihi dikkate alınıyor. Kadınların yüzde 55’i hediyesini bir restoranda romantik akşam yemeği sırasında, yüzde 30’u ise evde baş başa geçirilecek bir ortamda almak istiyor. Geri kalan yüzde 15 ise çocuklarının da yanlarında olmasını tercih ediyor.

-Hediye Seçerken Neye Dikkat Edilmeli?

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, hediye alırken, yaratıcı olmaya özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kırmızı gül ve kalp şeklindeki çikolatanın artık sıradanlaştığı için kadınlar için eski cazibesini yitirdiğine dikkat çeken Kayral, hediye seçmekte güçlük çekenlere şu önerilerde bulundu:

*Hediye alırken kendinizi değil, sevgilinizi düşünün. “Ben çok severim” diyerek aldığınız bir hediye sevgilinizin hoşuna gitmeyebilir. Bu yüzden sevgilinizin hobileri, damak tadı hakkında mutlaka bilgi sahibi olun. Bu küçük bilgiler, hediye alırken size oldukça yardımcı olacaktır.

*Bütçeniz pahalı bir hediye için müsait olmayabilir. Parasal değeri düşük olsa bile önemli olan kaça aldığınız değil, o hediyeyi nasıl sunduğunuzdur. Sevgilinin kalbine dokunan bir mektupla, bir notla verilmiş bir hediye, çok daha değerli bir hediyeden daha büyük anlam ifade eder.

*Kolaya kaçmayın. Sevgilinize ihtiyacı olduğunu bildiğiniz bir ürünü hediye olarak vermek, yaratıcılık sayılmaz. Teması aşk olan bir günde hediyeyi ihtiyaç giderici olarak düşünmek işin kolayına kaçmaktan başka bir şey değildir ve ters etki yaratabilir.

*“Hediye tamam da alacağım hediyenin fiyatları Sevgililer Günü dolayısıyla uçmuş” diyorsanız, mutlaka online alışverişi tercih edin. Karşılaştırma siteleri sayesinde alacağınız ürünün en uygun fiyatlı olanını bulmanız mümkün olacaktır. Hediye alacağınız online mağazaya Avantajix.com gibi alışveriş yapan herkese nakit para ödeyen siteler üzerinden giderseniz, hediye tahmininizin ötesinde ucuza gelecektir.

*Hediye alma işini asla son dakikaya bırakmayın. Özellikle online alışverişte kargo bilgilerini çok iyi okuyun. 14 Şubat’tan önce geleceğinden emin olduğunuz hediyeyi sipariş verin.

*Hediyenizi sevgiliniz ile başbaşa yemek yiyeceğiniz bir mekanda vermeyi planlıyorsanız, gideceğiniz yere rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Normal bir günde bile artık birçok yere rezervasyonsuz gidilemez hale gelmişken, böyle özel bir zamanda bu ayrıntıyı kaçırmanız kolay affedilir bir durum olmayacaktır.