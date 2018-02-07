Hükümetten KDV Sistemine Büyük Değişiklik
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Hükümetten KDV Sistemine Büyük Değişiklik


Hükümetten KDV Sistemine Büyük Değişiklik
Hükümetten KDV Sistemine Büyük Değişiklik Hatice Demir - Tarih: 2018-02-07 Saat: 10:15:28
Anasayfa Eko Gündem Hükümetten KDV Sistemine Büyük Değişiklik

Hükümet yeni reform paketi ile KDV sistemine önemli müdahalelerde bulunuyor. 1 milyon mükellefin dahil olduğu paket ile KDV üretim, yatırım ve ihracatta yük olmayacak.

34 yıl önce hayata geçirilen ve o günden bu yana sürekli değişikliklere uğrayan KDV sisteminde köklü bir değişiklik ile çağa uygun bir yapılanmanın gerçekleşmesi planlanıyor. Yapılacak reformun 1 milyondan fazla mükellefi kapsayacağı belirtilirken artık KDV üretici, yatırımcı ve ihracatçıya bir engel olmaktan çıkacak. Küçük işletmeler ise daha kolay yöntemler ile KDV iadelerini tahsil edebilecek. KDV alacaklarının devretmesi sistemi sonlandırılırken yerli üretici ve ihracatçı arasındaki farkın da ortadan kaldırılacağı belirtildi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yapılan açıklamada kamu kuruluşları ve belediyeler de dahil olmak üzere toplam KDV alacağının150 milyar lriayı bulduğu belirtildi. Ağbal, yerli otomotiv sektörüne destek olmak amacı ile vergi desteği sağlamak zorunda kaldıklarını da dile getirdi.

Reform Paketi İle KDV Alacakları Tahsil Edilebilecek

İlgili reform paketinde özellikle küçük işletmeler açısından büyük bir sorun olan devletten KDV alacağı olması durumu ortadan kalkacak. İşletmelerin KDV alacaklarının bir kısmı silinecek ve alacak olmaktan çıkarılacak. Mali imkanlar kapsamında alacağın kalan kısmı da işletmelere iade edilecek. KDV sistemi içerisinde sonraki dönemlere devreden KDV’nin kaldırılması bu program ile hedefleniyor.

Mikro Sektörel Reformlar Gerçekleştirilecek

Bakan Ağbal, KDV reform paketinin ardından Gelir Vergisi yasa tasarısının da TBMM’ye gönderileceğini belirtti. KDV düzenlemesi ile, KDV tahsilatında sektörel oranlama sisteminin getirileceğini, yaklaşık 1 milyon 300 bin mükellef için "hasılat esaslı KDV ödemenin" önünün açılacağını ifade eden Bakan Ağbal, ekonominin ihtiyaçlarına, piyasanın taleplerine yanıt vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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