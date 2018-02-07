Sevgililer Günü Kampanyaları Konut Sektöründe İşe Yaramadı
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Sevgililer Günü Kampanyaları Konut Sektöründe İşe Yaramadı


Sevgililer Günü Kampanyaları Konut Sektöründe İşe Yaramadı
Sevgililer Günü Kampanyaları Konut Sektöründe İşe Yaramadı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-07 Saat: 10:22:04
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14 Şubat sevgililer günü dolayısıyla pek çok şirket yeni kampanyalarını açıkladı. Ancak konut sektörü tatil hediyeleri ve indirimlerle birlikte kampanyalara dahil olmaya çalışsa bile pek başarılı sonuçlara ulaşamadı.

Perakende sektörünün önemli tüketim günlerinden biri olan 14 Şubat Sevgililer Günü için özel kampanyalar başladı. Yüzlerce marka bu özel güne birbirinden farklı kampanyalarla girerken konut sektörü de son yıllarda bu yarışa dahil oldu. Ancak konut projelerinde sevgililer gününde %20’ye varan indirimlere, bunun yanı sıra çiftlere sunulan Miami, Venedik gibi yurtdışı tatil hediyelerine rağmen Şubat ayı, son 4 yıldır konut satışlarının en düşük seviyelerde yer aldığı bir ay olarak göze çarpıyor. Bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yapan Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, inşaat firmalarının Şubat ayı karnesinin oldukça zayıf olduğunu belirterek şunları söyledi: “Son 4 yılın Türkiye geneli konut satış istatistiklerine baktığımızda en az satışların Şubat ayında yapıldığını görüyoruz.2013’te en az satışların yapıldığı ilk 4 ay içinde Şubat ayı var. 2014’te ise 12 ay içinde en az şatışın 82 Bin 597 konutla Şubat ayında olduğunu görüyoruz. 2015’te Ocak ve Eylül ayından sonra, 2016 ve 2017’de ise Ocak ve Haziran’dan sonra en az konut satışlarının yapıldığı ay yine Şubat ayına ait.2017’nin Şubat ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 oranında azalma oldu. Bu veriler gösteriyor ki Sevgililer Günü kampanyalarına rağmen inşaat sektörü Şubat ayında başarılı olamıyor.”

Daha Etkili Kampanyalar Gerekiyor

14 Şubat Sevgililer Günü’nün farklı sektörlerde önemli bir tüketim yarattığını ve yüzde 90’ların üzerinde satışları artırdığını belirten Gamze Özlü, 14 Şubat’ın konut sektörüne ise yaramadığını dile getiriyor. Gamze Özlü, konut sektörünün yeni ve ses getirecek kampanyalara ihtiyacı olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı: “Konut sektörünün, en az satışın gerçekleştiği Şubat ayına ayrı bir parantez açması gerekiyor. Buradaki satışların artırılması Türkiye’nin hedeflediği toplam konut satışlarına da doğrudan etki edecek. Çünkü ay bazında baktığımızda satışlardaki en zayıf halka Şubat ayı olarak görülüyor. Bu noktaya değinmek için kampanyaların yenilenmesi,özel ödeme koşulları ile teşvikin artırılması, kampanyaların sadece bir haftalığına değil tüm aya yayılması ve ses getirecek düzeyde daha fazla ön plana çıkarılması gerekiyor.”

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