Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak isteyenler, dünyanın en güzel şehirlerinde Prontotour ile romantizmin doruklarına çıkıyor. Her zevke ve bütçeye göre turlar düzenleyen Prontotour; İtalya, İspanya, Benelüks, Fransa ve Orta Avrupa’nın ünlü şehirlerinde aşık çiftlere benzersiz bir seyahat deneyimi vaat ediyor. Bu özel günü daha uzak bir coğrafyada daha farklı bir kültürle iç içe geçirmek isteyen çiftler ise Havana, Dubai, Amerika, Phuket, Bangkok ve Singapur alternatif seçenekler oluyor.

Romantizm ve Aşk Kokan Tarihi Sokaklarıyla: Avrupa Şehirleri

Yüzyıllardır ünlü aşkların yaşandığı, dünyanın en romantik şehirlerinden Paris - Benelüksseyahatinde sevgililer tarih ve aşk kokan sokakların cazibesine kapılıyor. Avrupa’nın en renkli şehirlerinden Amsterdam’da benzersiz bir eğlenceyle ve tarihi dokusuna hayran kalacağınız Brugge’de muhteşem çikolatalarla aşkınız tazeleniyor.

Efsaneleşmiş aşk hikayelerine sahne olmuş sokaklarıyla İtalya’nın adeta açık hava müzesini andıran şehri Floransa; çiftlere romantik anlar yaşatan gondol turuyla Venedik; muhteşem Akdeniz lezzetlerini deneyimleyebileceğiniz Sicilya’nın ünlü şehirleri Cataniave Palermo, 14 Şubat’ta İtalya’yı tercih edeceklere uygun alternatif oluyor.

Kedine has kültürü, eşsiz lezzetleri, benzersiz mimari yapılarıyla İspanya’nın ünlü şehirleri Barcelona, Madrid ve Valencia; Sevgililer Günü’nde aşıkları Flamenko ezgisi tadında sıcacık bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu özel günde Prontotour ile tatilin keyfini çıkaran aşıklar, klasik müziğin tutkulu melodilerinin yankılandığı Orta Avrupa şehirleri; Viyana, Budapeşte, Prag ve Salzburg’da, sevgilinin kulağına en güzel aşk şarkılarını fısıldayıp, aşka fon olan tarihi caddelerde anı ölümsüzleştirecek fotoğraflar çekiliyorlar.

Yakın rotalarda daha uygun bütçeli bir Sevgililer Günü için Balkanların Osmanlı izlerini hala taşıyan gözde şehirleri Saraybosna ve Belgrad tarihi dokusuyla kaşif çiftleri bekliyor. Ege’nin diğer kıyısı komşu Yunanistan’ın başkenti Atina, bize yakın kültürde bir Sevgililer Günü için ideal rotalar arasında yer alıyor.

Bembeyaz Bir Aşk Masalı: Bansko

Kar tanesi kadar saf ve masum aşkını, bembeyaz manzaralar eşliğinde büyüleyici bir kar tatiliyle taçlandırmak isteyenler Bulgaristan’ın ünlü kayak merkezi Bansko’yu tercih edebiliyor. Prontotour’un Bansko turuyla gerçekleştireceğiniz kayak tatili, aşkın en beyaz halini sevenler için muhteşem bir Sevgililer Günü alternatifi oluyor.

Dünyanın Öbür Ucunda Aşk: Uzak Rotalar

Sıcak iklimlerde deniz keyfi yaparak egzotik bir Sevgililer Günü tatili, şüphesiz ki çiftlerin hayallerini süsleyen deneyimler arasında yer alıyor. Prontotour, dünyanın gözde turizm cennetleri Küba, Phuket, Bangkok ve Singapur turlarıyla bu hayali gerçeğe döndürüyor. Leyla ile Mecnun misali otantik bir aşk kaçamağı yaşamak isteyenlerin tercihi ise Dubai seyahati oluyor. “Amerikan Rüyası”nı tercih edenler Los Angeles, San Francisco ve Las Vegas’ta bir Hollywood filmi tadında Sevgililer Günü yaşayarak diğer kıtada aşklarını perçinliyor.