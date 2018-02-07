Altın fiyatları güne nasıl başladı, diyen yatırımcı gözünü Kapalıçarşı altın fiyatlarına çevirdi. 7 Şubat Çarşamba çeyrek altın kaç lira? Güncel Kapalıçarşı altın fiyatları nasıl seyrediyor? Gram altın alacaklar dikkat! Altına dair son dakika gelişmeler haberimizde…

Kapalıçarşı Güncel Altın Fiyatları!

Küresel borsalarda birkaç gündür devam eden sert düşüşler yatırımcının ilgisini altına çevirdi. Fiyatları merak edenler Kapalıçarşı altın fiyatlarını takibe başladı. Özellikle yatırımcının ilgi odağı olan gram altın güne nasıl başladı? Gram altın uzun vadeli yatırımcının az kayıpla yatırım yaptığı en güvenli limanlar arasında hızlı bir giriş yaptı. Fiyatların düşüş yönlü seyri satıştan çok alım yönlü hareketlerin artmasını beraberinde getirdi. Gram altın bugüne yükselişle başladı. Küçük veya büyük her türlü yatırımcıya kapı aralayan gram altın fiyatı bugün kaç lira oldu? İşte cevabı…

Gram Altın Kaç Lira Oldu?

Gram fiyatları birkaç gündür gerileme eğilimindeydi. Fiyatlar bugünde yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Kapalıçarşı açılışta gram altının alış fiyatını 161 lira 2 kuruş olarak belirledi. Satış fiyatıysa günün ilk saatlerinde 161 lira 93 kuruş seviyesinde gözlemlendi.

Çeyrek Altın Fiyatında Son Durum Ne?

Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatı bugünkü alış yönlü işlemlere 264 lira 27 kuruştan başladı. Satıştaki fiyatınsa 266 lira 77 kuruş olduğu görüldü.

Yatırımcı yarım altın fiyatının gün açılışında 528 lira 55 kuruş olduğunu görürken, satıştaki fiyat 533 lira 54 kuruş olarak kayda geçti.

7 Şubat 2018 tarihinde yani bugün tam altın alışta bin 39 lira 65 kuruşluk fiyatla işlem gördü. Satış fiyatı bin 43 lira 65 kuruş seviyesinde oldu.

Cumhuriyet Altını Anlık Fiyat!

Cumhuriyet altını hafta ortasına kadar yatırımcını pek memnun eden bir performans sergileyemedi. Alış yönlü işlemlere gün açılışında bin 71 lira 35 kuruştan başlayan Cumhuriyet altını, satışta bin 73 lira 35 kuruşa alıcı buldu.