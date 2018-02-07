31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) aktif toplamı yılın başından itibaren %8 oranında artarak 85.8 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 1,068.8 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler 2017 yılında toplam aktiflerinin %74’ünü oluşturdu. Toplam 63.3 milyar TL’lik kredilerin yarıya yakını Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’lere kullandırıldı.

Her dönem olduğu gibi risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in 2017 yılında takipteki kredilerinin oranı %3.02 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde toplam mevduat ise %12 oranında artarak 55.6 milyar TL’ye ulaştı. İstikrarlı büyümesini güçlü sermaye yapısıyla birlikte sürdürmekte olan TEB’in özkaynakları %16 oranında artarak 9 milyar TL’ye ulaşırken sermaye yeterlilik rasyosu ise hedef rasyo olan %12’nin oldukça üstünde %16.12 olarak gerçekleşti.

TEB’den Geleceğin Bankacılık Modeli: “TEB Pratik Şube”

Teknolojideki gelişim tüm sektörleri etkilerken, üretim ve tüketim süreçlerinin dijitalleşmesi iş yapış şekillerini de değiştirmekte, her sektör gibi finans sektörü de yaşanan dijital dönüşüm sürecine bağlı olarak teknolojiyle entegre bir çalışma sistemini benimsemektedir. Gelişen teknolojiyi operasyon süreçlerinde kullanırken ‘müşteri odaklı’ anlayışıyla bankacılık iş modellerini ve hizmet kanallarını geliştirmeyi sürdüren TEB, 2017 yılında dijital ve fiziki şubeyi birleştirdiği yeni şube konsepti, pilot olarak başlatılan TEB Pratik Şube ile Türkiye’nin dört bir yanındaki banka ATM’lerinde yepyeni bir dönem başlatmayı hedeflemektedir.

TEB Pratik Şube ile para çekme, yatırma, kredi kartı teslimi gibi fiziksel alışveriş gerektiren işlemlerin yanı sıra ıslak imzanın zorunlu olduğu konut kredisi kullanımı gibi işlemler de yapılabilecek. Fiziki dokümanların ortadan kalktığı ve tüm dokümantasyonun cihaz üzerinden dijital olarak onaylandığı TEB Pratik Şube ile aynı zamanda operasyonel verimlilik de sağlanacak.

Yurt dışından yazılım ve donanım almadan tamamen yerli üretime dayanan, üstelik tüm bankacılık hizmetlerini sağlayan TEB Pratik Şube, TEB’in kendi bilgi işlem ve operasyon departmanları, Ar-Ge'deki mühendis kadrosuyla, TÜBİTAK patentli olarak üretiliyor. Makinanın baskılı devresinden yazılımına kadar hepsi TEB tarafından geliştirildi. TEB, Denizli ve İstanbul’da pilot uygulamasını başlattığı TEB Pratik Şubeleri Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

TEB, KOBİ’leri Geleceğin Sanayisine Hazırlıyor

TEB, ‘Danışman Banka’ anlayışıyla KOBİ’lerin gelişimine ve rekabette güçlenmelerine destek olurken, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda orta ve uzun vadeli yatırımlarında daha dengeli bir yol izlemeleri için birçok proje hayata geçiriyor. Rekabetin boyut atladığı dijitalleşme sürecinde ‘katma değerli üretim’ ön plana çıkarken, tüm işletmelerin dijitalleşmeyi içselleştirmesi, teknolojiyi iş yapış şekillerinde içselleştirmesi ve sanayinin dijitalleşmesi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 sürecine adaptasyon önem kazanıyor. TEB de KOBİ’lerin ‘Endüstri 4.0’ sürecine adapte olabilmesi ve bu sürece dair farkındalıklarını artırabilmesi adına sorumluluk alıyor. Bu kapsamda TEB, KOBİ Akademi çatısı altında düzenlemeye başladığı ‘Endüstri 4.0 Buluşmaları’ ile 2017 yılında 2 bini aşkın iş insanına Endüstri 4.0 kavramı, Endüstri 4.0’ın ülke sanayi ve ekonomisine etkileri, Endüstri 4.0’a adaptasyon gibi konularda bilgi aktardı.

TEB, Kadın Akademisi ile kadınların iş hayatında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak ve onların iş hayatında eşit rekabet edecek seviyeye gelmelerine destek olmak için özel eğitimler düzenlemeyi 2017 yılında da sürdürdü. Kadın Akademisi ile işletme sahibi kadınlara özel olarak 17 ilde düzenlediği 25 eğitim etkinliğinde 3 bin kadın patrona ulaşan TEB, KOBİ Akademi buluşmalarıyla Türkiye genelinde düzenlediği 113 etkinlikte 26 binden fazla insanı ile bir araya geldi.

TEB Gençlere Kendi İş Fikirlerini Hayata Geçirme Cesareti Aşılıyor

Ülke genelinde girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak için çalışan TEB, Girişim Bankacılığı ile girişimcilere elde ettikleri finansmanla fikirlerini nasıl işe dönüştürebileceklerinden projelerini nasıl pazarlayacaklarına kadar her konuda yol gösteriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya, Edirne ve Erzurum olmak üzere 10 ilde açtığı TİM-TEB Girişim Evi’nde girişimcilere finansal ve finansal olmayan imkânlar sunan TEB, ülke ekonomisine katma değeri yüksek iş fikirlerini kazandırmak adına çalışmalarına 2017 yılında da devam etti.

TEB’in 2017 yıl sonu itibariyle danışmanlık verdiği 236 firma ile birlikte desteklediği toplam girişimci sayısı 572’ye ulaştı. Toplam 17 ilde 23 farklı başlık altında düzenlediği 315 eğitimle 10 bin girişimci adayına ve aktif girişimciye ulaşan TEB, yeni jenerasyonda girişimcilik farkındalığı yaratmak adına üniversitelerde başlattığı Wake Up programları ile de binin üzerinde üniversite öğrencisine ‘design thinking’ yaklaşımını öğreterek kendi iş fikirlerini hayata geçirme cesareti aşıladı.

TEB, Çocukları Maker Hareketi ile Tanıştırdı

2017 yılında TİM-TEB Girşim Evleri’ni ilköğretim çağındaki çocuklarımıza açarak, birer maker atölyesi haline getiren TEB, çocukları teknolojiyle ‘kendin yap’ kültürünü buluşturan maker hareketi ile tanıştırdı. Bugünün çocuklarının yarının büyük girişimcileri olacağına inanan ve onları destekleyen ‘TEB Minik Maker’ler İş Başında’ projesiyle Anadolu’daki çocukların büyük şehirlerde yaşayan çocuklarla fırsat eşitliğine sahip olmasından yola çıkan TEB, İstanbul, İzmir, Denizli, Gaziantep, Trabzon, Mersin, Bursa, Konya ve Edirne olmak üzere dokuz farklı ilde açılan TİM-TEB Girişim Evi’nde öğrencilere ‘3 boyutlu yazıcılar’, ‘Arduino’, ‘Kodlama’ ve ‘Makey Makey’ maker eğitimleri verdi. Proje sonunda 72 okulda 500’den fazla 3. ve 4. sınıf öğrencisine ulaşıldı.

CEPTETEB’den İki Yeni Hizmet

Dijital bankacılık kanallarıyla bu alanda sektöre yön veren 'ilk'lere imza atan TEB, mobil bankacılık kanalı CEPTETEB ile de müşterilerine bankacılık işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlamaya devam etmektedir. CEPTETEB, 2017 yıl sonu itibariyle 475 bin müşteriye ulaşmıştır.

CEPTETEB ile geçtiğimiz yıl şubeye gerek kalmadan tüm süreçleri dijital ortamda tamamlanan CEPTETEB Konut Kredisi ürünü hayata geçirildi. Hayata geçirilen uygulamayla CEPTETEB İnternet Şubesi veya cepteteb.com.tr’den konut kredisi başvurusu yapan müşteriler başvuruları onaylandıktan sonra, istedikleri saatte ve yerde kendilerini ziyaret eden CEPTETEB Müşteri Danışmanları sayesinde gerekli imza ve ipotek süreçlerini hızla tamamlayıp kredilerini alabiliyor.

Bir diğer yeni özelliği ‘Finans Koçu’ ile de müşterilerine dijital ortamda bütçe yönetimi imkânı sunan CEPTETEB, müşterilerine Finans Koçu aracılığı ile uzun veya kısa dönemli tasarruf hedeflerini belirleyerek, dijital bütçe yönetimlerini gerçekleştirebilmelerine ve bütçelerini analiz edebilme imkanı sağlıyor.

31 Aralık 2017 Tarihli Finansal Sonuçlara İlişkin Seçilmiş Göstergeler: