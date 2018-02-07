Muhafazakâr giyim konusunda Türkiye ve Ortadoğu’daki tek ticari fuar olan Lifestyle-Turkey 2018 Muhafazakâr Giyim Fuarı bu yıl 15-17 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 2.kez kapılarını açacak. Ülke genelini kapsayan profesyonel kapsamlı bir buluşmanın eksikliğini de gideren Lifestyle Turkey Fuarı, mağaza, butik, toptancı ve online satış kanallarından oluşan 5 bini aşkın yurt içi alıcıya, Türkiye’nin önde gelen muhafazakâr moda tedarikçileriyle aynı anda ve aynı yerde ulaşma imkanı sağlayarak da sektöre hizmet verecek.

Birçok tasarımcının gözdesi olan muhafazakâr giyim pazarı dünyanın da merakla takip ettiği bir akım haline geldi. Türkiye ise muhafazakâr giyim konusunda Dünya’da modayı yöneten ülke olmaya devam ediyor. LifeStyle-Turkey 2018 Muhafazakâr Giyim Fuarı birbirinden değerli Türk ve yabancı tasarımcılarıyla global platformda muhafazakâr giyim modasına yeni bir soluk getirecek.

Her yıl küresel muhafazakâr giyimin trendini belirlemesi ve ticarete yön vermesi hedeflenen buluşma Lifestyle-Turkey Fuarı 2. yılında yüzde 50 artan katılımcı sayısı ve T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğiyle güçlendirilmiş alım heyeti çalışmaları ile 500’den fazla uluslararası alıcı ile 100’ü aşkın ihracatçı firmayı bir araya getirecek.

İstanbul Kongre Merkezi’nde sektör liderleri üç gün boyunca muhafazakâr giyim endüstrisine yön verecek tasarımları ve trendleri paylaşacak, yeni işbirliklerine imza atacak. Sofuar tarafından organize edilen fuarda muhafazakâr giyim sektörünün önde gelen firmaları, tasarımcıları ve profesyonel ziyaretçiler fuar içerisinde gerçekleşecek etkinliklere, toplantılar katılım sağlayacak Lifestyle - Turkey 2018 Fuar’ı Türkiye ve Dünya’daki muhafazakâr moda anlayışına yön verecek