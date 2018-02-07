PepsiCo, prestijli UEFA Şampiyonlar Ligi ortaklığını üç yıl daha uzattığını bugün itibariyle duyurdu. Pepsi®, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finaline kadar şampiyonayı destekleyecek.

2015 yılında şampiyonanın ana sponsorluğunu üstlendiği tarihten itibaren PepsiCo, taraftarları coşturup, sporculara ve sevdikleri bu oyuna daha da yakınlaştırmak için UEFA’yla ortak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Leo Messi’nin rol aldığı Lay’s “United” kampanyasından, dünya genelindeki genç futbolcuların en iyi performanslarını sergileyebilmeleri için itici güç olan Gatorade 5v5 Turnuvası’na kadar, dünya çapında 100’ün üzerinde pazarda etkili çalışmalar yapılmış, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ve PepsiCo’nun ikonlaşmış markalarının gücünden faydalanılmıştır.

Yenilenen ortaklık kapsamında PepsiCo ve UEFA, Pepsi’nin sunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi Final Açılış Seremonisi’ne desteklerini artan şekilde sürdüreceklerini duyurdu. 2016’daki başlangıçtan bu yana Pepsi, dünyanın en çok izlenen ve her yıl düzenlenen spor etkinliğine efsanevi canlı müzik performansları getirirken her finalde benzeri görülmemiş eğlenceleri taraftara sunmuştur.

Yenilenen ortaklık hakkındaki yorumlarını paylaşan PepsiCo Global Başkanı Ramon Laguarta, şunları söyledi: “PepsiCo’nun futbol oyunuyla muhteşem ve efsanevi bir tarihi var ve işte bu sebeple UEFA Şampiyonlar Ligi ile ortaklığımızı yenilemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz üç yıl süresince bu ortaklık, güçlü ve heyecan verici bir platform oldu ve bu kapsamda biz de dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca taraftara futbolun en iyisini sunma noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz”

Guy-Laurent Epstein, UEFA Etkinlik SA Pazarlama Direktörü; “2015 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi ortaklığı ailesine katıldığı tarihten bu yana, PepsiCo ve markaları şampiyonayı global ölçekte tanıttı. Ve bizler bu güçlü ilişkiyi 2018-21 döneminde sürdürecek olmaktan memnunuz. 100’ün üzerinde pazarda, yenilikçi dijital aktivasyonlarıyla, ürünlerin üzerinde yer alan promosyonlarıyla PepsiCo, UEFA için mükemmel bir ortak. Bu bağlamda, UEFA Şampiyonlar Ligi hakkındaki ilgi ve bilinirliğin arttırılması çalışmalarımız devam edecek. Pepsi’nin sunduğu UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Açılış Seremonisi, yeni bir izleyici kitlesini şampiyonaya taşıdı. Kiev’de bir başka heyecan verici şov gerçekleştirilmesini de heyecanla bekliyoruz” dedi.

Pepsi, önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2018 2. Tur maçları kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerle ortaklık içinde yer alıyor olacak.