BIST 100 Endeksi Güne 116 Bin Puanın Üzerinde Başladı – 7 Şubat 2018
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BIST 100 Endeksi Güne 116 Bin Puanın Üzerinde Başladı – 7 Şubat 2018


BIST 100 Endeksi Güne 116 Bin Puanın Üzerinde Başladı – 7 Şubat 2018
BIST 100 Endeksi Güne 116 Bin Puanın Üzerinde Başladı – 7 Şubat 2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-07 Saat: 10:52:18
Anasayfa Borsa&Finans BIST 100 Endeksi Güne 116 Bin Puanın Üzerinde Başladı – 7 Şubat 2018

Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi bugünün açılışında yüzde 0,69 değer kazandı. Artış endeks değerine 794,73 puan olarak yansıdı.

Borsa İstanbul haftanın üçüncü işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi bugünün açılışında yüzde 0,69 değer kazandı. Artış endeks değerine 794,73 puan olarak yansıdı.

BIST 100 Endeksi Toparlanma Eğilimine Girdi

Borsa İstanbul küresel gelişmelerin gölgesinde 7 Şubat 2018 tarihine yükseliş trendiyle başladı. BIST 100 endeksi açılışta 116.252,04 puanı gösterdi.

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi azalış yönlü hareketlerini yükselişe çevirdi. Endeks gün açılışını yüzde 0,60’lık artışla yaptı. Yükseliş holding endeksinde de kendini gösterdi. Endeks değeri gün açılışında yüzde 0,50 oranında arttı.

Borsa İstanbul’da yer alan sektörel endekslerde gün açılışını yukarı yönlü yaptı. Endeksler arasında en iyi başlangıcı turizm yaparken, değerdeki yükseliş yüzde 2,01 olarak ölçüldü.

Kayıpların Bir Kısmı Telafi Edildi

Bilindiği üzere küresel piyasalar birkaç gündür sert düşüşlere ev sahipliği yaptı. BIST 100 endeksi de durumdan olumsuz etkilendi ve sert bir düşüşle 113 bin 875 puan seviyelerine kadar düştü. Bu puanın görülmesi sonrasında tepki alımları hız kazandı. Alımların artması ise kayıpların bir bölümünün geri alınmasını beraberinde getirdi. BIST 100 endeksinin dünkü kapanışı, bir önceki güne kıyasla yüzde 1,19’luk kayba işaret etti. Göstergeler gün sonunda 115 bin 457,30 puanla günü tamamladı.

New York Borsası Toparlanamaya Başladı

New York Borsasındaki sert düşüş, tüm ülkelerin borsa işlemlerini etkisi altına aldı. Endekslerdeki azalış beklentinin üzerinde gerçekleşti. New York Borsasındaki aşağı yönlü sert hareketler geçen haftanın son işlem gününde başlamış, etkiler dünde hissedilmişti. Fakat ABD borsaları şu anlarda toparlanma eğiliminde hareket ediyor. Buda küresel piyasaya olumlu yansıdı. Etkiler Borsa İstanbul’un gün açılışında da kendini hissettirdi.

Borsa uzmanlarına göre, yatırımcılar bir süre ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerini yakından takip edecek. VIX endeksi de algıların yönünü belirleyecek. 

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