Radore, lise seviyesindeki öğrencilere kariyer konusunda rehberlik etmeyi amaçlayan 1 Genç 1 Gelecek platformunun ODIN (One Day Internship) programı kapsamındaki öğrencileri ofisinde ağırladı. Aynı zamanda 2018’in ilk veri merkezi gezisi olan etkinliğe toplamda 20 öğrenci katıldı. Birçoğu ilk kez bir veri merkezini gezen öğrenciler, veri merkezinin işleyişinden veri merkezi aracılığıyla ne gibi hizmetler verildiğine kadar merak ettikleri birçok konuda bilgi aldılar.

2018 yılının ilk gezisinde veri merkezi teknolojileri üzerine uzman bilgilerini aktardıklarını belirten Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, “Lise çağındaki öğrencilerin şimdiden mesleki anlamda bilgilendirilmeleri üniversite ve meslek seçiminde önemli rol oynuyor. Hem bilgi ve iletişim sektörünün gelişimi hem de gelecekte istedikleri mesleği icra ederken kendilerini güven altına almaları için gençlere her noktada temas etmeye çalışıyoruz. Özellikle öğrencilik döneminde yapılan staj ve gönüllü çalışmaların ileride oldukça işlerine yarayacağını düşünüyoruz. Bu tip etkinliklerin gençlerin hem kariyer ve gelecek planlaması aşamasında hem de bilgi birikimini geliştirmeleri açısından oldukça faydalı olduğuna inanıyoruz” dedi.

ODIN programı lise öğrencilerinin birçok farklı mesleği yerinde tanımasını amaçlıyor. Bu kapsamda alanında profesyonel kişilerle gençleri bir araya getirerek onların ilerideki meslek seçimlerinin şekillenmesi konusunda destek olmayı hedefliyor.

Radoreliler Öğrencilere Tecrübelerini Aktardı

Veri merkezi gezisinin ardından toplantı salonuna geçen öğrenciler, Yönetilen Hizmetler Departmanı, Satış Geliştirme Ekibi, Yazılım Geliştirme Ekibi, Müşteri Operasyonları, İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanı gibi birçok farklı departmandan profesyonel ile sohbet etme imkânı buldular. Öğrencilere okul yaşamları ve üniversite dönemleri boyunca ilgilendikleri alanlardan bahseden Radoreliler, ilk iş tecrübeleri ve kariyer planlamasında dikkat ettikleri noktaları da aktardılar. Ayrıca Radore’de çalıştıkları departmanlar ve meslekleri ile ilgili çeşitli bilgiler verdiler.