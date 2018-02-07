Philips, Android TVTM platformu modellerine Google Assistant'ın eklenmesi ve giriş seviyesi modeller için Philips tarafından geliştirilen Saphi Smart TV kullanıcı arayüzünün kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 2018 yılında Akıllı TV yelpazesini genişletecek.

Hepimiz zaman zaman televizyonlarımıza sinirlendiğimizi kabul edelim. Ancak seyircinin Philips Android TV ile olan etkileşimi, Google Asistan'ın 2018 Philips Android TV'ler için yılın ilk yarısından itibaren sunulacağının duyurulmasıyla birlikte biraz daha "akıllı" olacak.

Google Assistant, sorular sorabileceğiniz ve işlemlerin yapılmasını sağlayabileceğiniz şekilde Google ile konuşmanıza imkan sağlayacak. Philips TV'lerde Google Assistant'ın kullanılmaya başlamasıyla birlikte kullanıcılar, Google Assistant'dan YouTubeTM ve Netflix* başta olmak üzere popüler servislerden müzik, film, video ve diğer ilgili içerikleri bulmasını ve oynatmasını isteyebilecek, en son haberler veya trafik bilgileri veya hava durumu raporları ile günlerini planlayabilecek, etkinlikler ve alarmlar oluşturabilecek ve Google Fotoğraflar'dan fotoğraflar bulabilecek.

Google Assistant, çok geniş bir yelpazede ağa bağlı hoparlör sistemleri, Nest Ev Otomasyonu ve Philips Lighting'in Hue ürünleri başta olmak üzere diğer akıllı ev cihazlarını ("Google Assistant ile çalışır" etiketiyle kolaylıkla tespit edilebilen) kontrol etme konusunda TV'ye yardımcı bile olabilecek.

Philips 2018 Android TV'de bulunan Google Assistant'a ulaşabilmek için kullanıcının tek yapması gereken uzaktan kumanda üzerindeki özel tuşa basmak. Mikrofon etkinleştirildiğinde, sistem aktif olduğu sürece mikrofon alanı mavi bir LED ışıkla gösteriliyor.

Tüm Philips 2018 Android TV'leri, servisi kolaylıkla çalıştırabilen hızlı işlemciler ve mikrofonlu uzaktan kumandaların sunulması sayesinde Google Assistant'ı kullanmaya hazır olacak.

Televizyonlar, gerçekleştirilecek yazılım güncellemesi aracılığıyla 2018'in ilk yarısında İngilizce dil desteği ve 2018'in sonraki aylarında ise Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Felemenkçe dil destekleri ile tüm Asistan işlevlerine güncellenecek. Diğer Avrupa dilleri de Google spesifik dil desteğini sunmaya başladığında sunulacak.

Philips, 2017 Android TV'ler için de Google Asistan yükseltmesi yapmayı planlıyor. Hangi modellerin bu kapsamda olacağı servis aktif hale geldiğinde teyit edilecek.

Saphi Smart TV

Giriş seviyesindeki Akıllı TV'ler de Philips'in geliştirdiği Saphi Smart TV kullanıcı arayüzünün kullanılmaya başlanmasıyla birlikte daha hızlı ve daha kolay bir hale gelecek.

Tüketicilerin servisin duyarlı olmasını beklemesi nedeniyle Saphi'nin hızı, akıllı TV deneyimi açısından önemli. Akıllı TV işlevinin diğer kaynaklarla aynı olağanüstü görüntü kalitesini sağlamak zorunda olması nedeniyle performans da önemli.

Saphi, YouTube, Netflix veya Amazon Prime Video gibi en popüler yayın servisleri sadece birkaç tık uzaktayken tüm önemli TV işlevleri ile birlikte sunulan Akıllı TV uygulamalarına yönelik Philips kataloğuna kolay bir erişim de sağlıyor.

Miracast desteği de bir telefondan veya tabletten fotoğraf paylaşımını ve ekran üzerinde görüntülemeyi hızlı ve kolay bir hale getiriyor.

Saphi, Linux işletim sistemi kullanan ve 5000 serisindeki Full HD televizyonlardan UHD, HDR ve Philips'in eşsiz Ambilight 3 sistemine sahip 600 serisine kadar tüm Philips 2018 Akıllı TV'lerinde yer alacak.

TP Vision, Avrupa'da ve diğer seçkin pazarlarda Philips markalı TV'lerin geliştirilmesi, üretimi, satışı ve pazarlaması konusunda lisans sahibidir. Şirketin kendi uzmanlığının hem önemli bir performans artışı hem de tüketiciler açısından gerçek anlamda faydalı bir inovasyon sağladığı tüm yeni teknolojilerin benimsenmesi dahil olmak üzere Philips TV markasının sürekli olarak inovasyon sağlaması yönündeki şirket taahhüdünün bir parçası olarak Akıllı TV alanında birçok önemli gelişmeye öncülük etmiştir.

Philips TV, Akıllı TV işlevinin ve tüketicilere Google PlayTM, YouTube diğer popüler uygulamalar aracılığıyla geniş bir film, TV programı ve oyun yelpazesine kolaylıkla erişmesini sağlayan Android TV işletim sisteminin sunulmasındaki öncülerden bir tanesidir. Android TV işletim sistemi ayrıca Philips TV'nin kişiselleştirilmiş görüntüleme tavsiyelerinde bulunmasını ve yerleşik ChromecastTM özelliğinin eklenmesi sayesinde AndroidTM veya iOS cihazlardan filmleri, TV programlarını ve fotoğrafları anında görüntülemesine olanak sağlar.