Kordsa Endonezya'da Başarısını Kanıtlıyor
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Kordsa Endonezya'da Başarısını Kanıtlıyor


Kordsa Endonezya'da Başarısını Kanıtlıyor
Kordsa Endonezya'da Başarısını Kanıtlıyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-07 Saat: 11:07:45
Anasayfa Şirketler Kordsa Endonezya'da Başarısını Kanıtlıyor

Kordsa farklı ülkelerde faaliyet alanlarını genişletmeye devam ediyor. Faaliyet alanlarını genişletirken bu süreçte Endonezya'da açmış olduğu şirketin ülkede en hızlı büyüyen ve gelişen ilk 100 şirket arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Faaliyet gösterdiği her ülkede sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen ve müşterilerine değer yaratan ürün ve teknolojiler sunan Kordsa, Endonezya’da bir ödüle daha lâyık görüldü. Kordsa, Endonezya’nın önde gelen ekonomi dergilerinden Infobank tarafından borsada işlem gören 355 şirket arasında en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında yer aldı.

Hayatı güçlendirme misyonuyla Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Sabancı Holding iştiraki Kordsa, lâyık görüldüğü yeni ödüllerle global başarısını perçinlemeye devam ediyor.

Kordsa’nın Endonezya’da faaliyet gösteren şirketi Indo Kordsa, son 5 yıl içinde kârlılığında çift haneli büyüme oranları yakalayarak, borsada işlem gören 355 şirket arasında ilk 100 şirket içinde yer aldı. Indo Kordsa, zorlu piyasa koşulları ve ekonomideki gerilemenin yarattığı baskıya rağmen kârlılığını koruyarak, sürdürülebilir büyüyen şirketler arasında yer aldı.

Indo Kordsa İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Raden Wahyu Yuniarto, Jakarta Borsası’nda düzenlenen törende ödülü aldı.

Hayatı, geleceği ve faaliyet gösterdiği toplumları güçlendirmeyi hedefleyen Kordsa, operasyonlarını yürüttüğü tüm coğrafyalarda ekonomiye ve topluma olan katkısını sürdürmeye ve değer yaratacak güçlendirme teknolojileri geliştirmeye devam ediyor.

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