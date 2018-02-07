Enerji veriminin artırılması ve doğalgaz tüketiminin azaltılmasını öngören düzenleme, kullanılan kombilerin yoğuşmalı olmasını zorunlu kılacak. Bu kapsamda ev ve işyerlerinde olan kombiler yoğuşmalı kombiyle değiştirilecek.

Yoğuşmalı Kombiye Yasal Düzenleme

Enerji alanında önemli adımlar atan Türkiye, yeni bir düzenlemeyle tüketilmekte olan doğalgaz verimini artıracak. Buna göre on ile 15 yaş aralığındaki kombilerin değiştirilmesi zorunlu olacak. Kombilerin yoğuşmalı özelliği taşıması şart koşulurken, tüketiciler tercihlerini buna göre yapacak. Yoğuşmalı kombilerin zorunlu olarak kullanılmaya başlaması özellikle kombi pazarının hareketlenmesini beraberinde getirecek. Yasa tüm yurtta dikkatle uygulanacak.

Değişim Zorunlu Olacak

Evlerde ve işyerlerinde kullanılan kullanım ömrünü tamamlamış olan kombiler, yüzde 20’lik tasarruf sağlayan yoğuşmalı kombilerle değiştirilecek. Zorunluluk AB tarafından yürürlüğe konan “Enerjiyle İlgili Ürünler Yönetmeliği” kapsamında başlayacak. Söz konusu yönetmeliğe göre yoğuşmalı kombiler enerji tasarrufu sağladığı gibi, doğalgaz verimini de arttırıyor. Kaynak kullanımını minimize eden yoğuşmalı kombiler, zararlı gazların havaya salınımını da azaltıyor.

Çalışmalar Şimdiden Başladı

Türkiye’de bu yönetmeliğe uygun adımlar atmaya hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre bu çerçevede çalışmalar şimdiden başladı. Yapılan çalışmalar yurtiçinde üretilen ve ithal tüm ürünleri kapsayacak. 400 kilovatlık ısıtma kapasiteli kombiler ve kazanlar düzenleme dahilinde değerlendirilecek. Söz konusu cihazların kullanımı zorunlu olurken, bu cihazlar eskilerine kıyasla en az yüzde 15 daha az doğalgaz tüketiyor.

Doğalgaz Faturaları Düşecek

Söz konusu düzenleme uygulanmaya başlandığında doğalgaz faturaları eskisine göre daha az gelecek. Tüketimin azalması ithal edilen doğalgaz miktarını da düşürecek. Böylelikle Türkiye’nin doğalgaza aktardığı kaynak ülke içi ekonomide kalacak.