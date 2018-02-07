Bürotime Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü
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Bürotime Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü


Bürotime Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü
Bürotime Yeni Bir Ödüle Layık Görüldü Elif İşçi - Tarih: 2018-02-07 Saat: 11:12:28
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Dünyanın en önemli ve prestijli yarışmalarından birisi olan İf Design Award 2018 yarışması sonuçlarında Bürotime bir ödüle daha layık görüldü. Bürotime bu ödülle birlikte uluslararası arenada başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Bürotime, “Note” isimli ürünüyle dünyanın en eski ve prestijli tasarım yarışmalarından biri olarak kabul gören iF Design Award 2018’de ödüle layık görüldü. Red Dot 2017: Ofis Tasarımı Ödülü’nün ardından, iF Design Award 2018’in de sahibi olan Bürotime, bir yılda dünyaca ünlü 2 tasarım ödülü alarak, uluslararası arenadaki başarısını perçinledi.

Dünyanın en eski ve saygın tasarım yarışmalarından biri olarak kabul gören iF Design Award’ın bu yıl 65’incisi gerçekleşti. Dünyanın her yerinden katılım gerçekleştiren alanında 63 bağımsız uluslararası uzman jüri, 23-25 Ocak 2018 tarihleri arasında Almanya’nın Hamburg kentinde bir araya geldi. Yarışmada, 54 ülkeden 2 bin 955 katılımcı, 6 bin 402 farklı ürünle yer aldı.

Türkiye’de ve yer aldığı 50’yi aşkın ülkede, ofis mobilyası ve yaşam alanına yönelik sunduğu çözümler ile lider konumda bulunan Bürotime, “Note” adlı ürünüyle 54 ülkeyi geride bırakarak, iF Design Award 2018: Ürün Tasarımı ödülüne layık görüldü. Bir yıl içinde Red Dot 2017:Ofis Tasarımı ödülünün ardından, iF Design Award 2018’i de almaya hak kazanan Bürotime, uluslararası arenadaki başarısını da bir kez daha gözler önüne serdi. Ödüller, 9 Mart 2018 tarihinde Münih'teki BMW Welt'te düzenlenecek gecede sahiplerini bulacak.

Her İhtiyacı Karşılayacak Yenilikçi Çözümler 

b.design team’den Utkan Kızıltuğ ve Arif Akıllılar’ın tasarladığı Note; ofislerin düzenlenmesinde prestije verilen önemi tek başına domine ederken, kullanım amaçlarına göre tasarlanan zengin form ve renk alternatifleriyle de toplantı grubunda kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak yenilikçi çözümler sunuyor

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