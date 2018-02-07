2017 itibariyle 350 yatak kapasitesi ve 98.000 m2 kapalı alanıyla Türkiye’nin en büyük özel hastanesi olma özelliğini taşıyan Acıbadem Altunizade Hastanesi, estetik, teknolojik, fonksiyonel ve çevreyle uyumlu bir yapı olarak karşımıza çıkıyor. Lina Mimarlık tarafından insan-çevre ölçeğindeki uyum göz önüne alınarak Üsküdar’ın tarihi dokusuna uygun bir biçimde tasarlanan yapının mimarisinde önem verilen kriterler ise sağlıklı malzemelerin kullanımı, hasta, ziyaretçi, personel sağlığı ve konforunun sağlanması, gün ışığından optimum düzeyde yararlanılması, zararlı atık yönetimi, enerji ve su tüketiminde de çevre dostu bina olarak örnek teşkil etmesi olmuş.

LEED Gold sertifika adayı yapının cephe tasarımında ise, aranan kriterleri sağlayan Guardian Glass ürünlerinden, renk ve yansıma derecesi bakımından bol çeşitli ve seçici kombinasyon kaplamaları sunan SunGuard® High Performance serisi üyesi SunGuard® HP Neutral 50/32 tercih edilmiş. Gün ışığından optimum düzeyde faydalanılması sağlanarak kullanıcı konforu için ışıkla doldurulmuş mekanlar sunan ürün, tüm uygulamalarda görünür ışık geçirgenliğine izin verirken, mekân içerisine giren gün ışığını da dengelemiş. Kaplama yapısının dayanıklılığı sebebiyle SunGuard® HP Neutral 50/32, sıklıkla kullanılan SunGuard High Performance tiplerinin çoğu gibi yüksek renk sadakati ve uygun yansıma oranı sayesinde ideal bir mimari cephe haline geliyor.

Yansıtılmış ve geçirilmiş ışıkta homojen renk sağlayan, lamine güvenlik camı üzerinde mevcut ya da sonradan lamine edilebilir özelliği bulunan SunGuard® HP Neutral 50/32, onaylanmış emaye boyalarla serigrafik baskılanabiliyor ve standart çift cam uygulamarında kenar sıyırma gerektirmiyor. Tempersiz ve temperli versiyonu için tek ürünün de mevcut olduğu kaplamalı cam, tam ya da kısmi temperlenebiliyor, bombelenebiliyor.