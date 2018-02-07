Porsche otomobil sektörünün elektrikli dönüşümüne tam uyum sağlamak ve pazardan büyük bir pay almak için, gaza basmaya hazırlanıyor.

Porsche Yeni Yatırımlar İçin Düğmeye Bastı

Spor otomobilde lüksün markası olan Porsche, ürün gamına yönelik önemli kararlar aldı. Ürünlerini elektrikliye dönüştürmeyi hedefleyen Alman otomobil markası bu kapsamda 2022 yılına kadar hayata geçireceği planı tamamladı. Spor otomobilde dünya lideri olan Porsche, hibrid ve elektrikli otomobillere 6 milyar Euroluk kaynak aktarımı gerçekleştirecek.

Karar AG Denetim Kurulu’nca Onaylandı

6 milyar Euroyu bulacak yatırım şirketin AG Denetim Kurulu toplantısında görüşüldü ve karar bağlandı. Konuyla ilgili açıklama şirketin AG İcra Kurulu başkanlığını yapmakta olan Oliver Blume’den geldi. Blume açıklamasında elektromobilite yatırımları hakkında alınan kararın, yatırımların ikiye katlanacağı yönünde alındığını belirtti. Buna göre Porsche 3 milyar Euro olan yatırım tutarını, 6 milyar Euro seviyesine çıkarmış oldu. Blume, yanmalı motor özelliğinde olan araçlara yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarının devam edeceğinin sinyallerini vererek, kararın önümüzdeki yılların yol haritasını belirleyeceğinin altını çizdi. Sektör uzmanları Blume’un bu açıklamasını, elektrikliye geçiş olarak nitelendirdi. Spor otomobil devinin yeni yatırımlara hız vermesi, elektrikli araç piyasasında da olumlu etkiler yaratacak. Rekabet spor otomobilde kendini gösterecek.

Elektrikli Ve Hibrite 1 Milyar Euro

Porsche yatırımlarını ikiye katlayarak, Mission E’nin versiyon modellerini geliştirme şansı yakalayacak. Bu kapsamda geliştirme çalışmalarına aktarılacak kaynak 500 milyon Euroyu bulacak. Hibrit ve elektrikli modellere ayrılacak kaynaksa 1 milyar Euro olarak ifade edildi. Bunların yanında şirket üretim merkezlerine de 1 – 2 milyon Euro harcayarak, üretim kapasitesini artıracak. Yeni teknolojilere ve şarj alt yapısına 700 milyon Euroluk harcamada 2022’ye kadar yapılmış olacak.