Dış ticaret sektöründe ihracatın artmasında kilit role sahip fuarlardan ihracatçıların azami fayda sağlaması için Egeli ihracatçılara, fuarlarda fark yaratmanın şifreleri verildi. Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen, “Fuarlarda Fark Yaratmak” konulu seminerde daha verimli bir fuar ve sonrasında daha fazla ihracat yapmanın ipuçları anlatıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, “Fuarlarda Yapılması Gerekenler” ve “Fuarlarda Yapılmaması Gerekenler” ana başlığı ile ihracatçılara sunum yaptı.

Hikayesi Olan Tanıtımlar Yapın

İş hayatının 6 yıldan fazlasını Ticaret Ataşesi olarak çalıştığını anlatan İşbırakmaz, “Fuarlarda ilgiyi nasıl kendi üzerimize çekeriz bunun üzerine odaklanmalıyız. Rakiplerimiz; İtalyanlar, İspanyollar, Koreliler, Çinliler her yıl fuarlarda çıtayı biraz daha yukarı taşıyarak bizleri zorluyorlar. Bizim de arkasında hikayesi olan tanıtımlar yapmamız gerekiyor. Rakiplerimize göre standlarımızda çok basit farklar yaratarak, ürünlerimize dokunmayı, tattırmayı, koklamayı yani ürünü hissetmesini sağladığımızda ilgide muazzam artış oluyor. Özellikle gıda fuarlarında rakip ülke firmaları her yıl yaratıcı fikirlerle tadım etkinlikleri yaparken, ülkemiz firmalarının standlarında sadece ambalajlı-paketli ürünleri raflarında sergilemelerinin yetersiz kalıyor” dedi.

Fuarlarda doğru stant dizaynının önemini vurgulayan İşbırakmaz, Ege İhracatçı Birlikleri’nin Milli Katılım Organizasyonu’na gerçekleştirdiği gıda fuarlarında yapılmış hatalı uygulamalarla ilgili örnekleri gösterdi. İşbırakmaz şöyle tamamladı: “Amerika’da düzenlenen bir gıda fuarında ambalaj etiketleri İngilizce olmayan ürünleri sergilemek doğru değil, Türkçe dilinde broşürlerin, posterlerin Amerika’da, Japonya’da, Almanya’da düzenlenen fuarlarda asılması yanlış.”

Ulusoy: “Potansiyelimizin Çok Azını Sergiliyoruz”

Atölye Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ulusoy ise; Türk ihracatçılarının potansiyelinin çok yüksek olmasına karşın fuarlarda bunun çok azını sergileyebildiğine şahit olduklarını söyledi.

“Çok güzel ürünlerimiz var, diğer ülkeler gibi sergilemiyoruz” diye konuşan Ulusoy, fuar öncesi, fuar sırasında ve fuar sonrası yapılması gerekenleri Egeli ihracatçılarla paylaştı.

Türk firmalarının fuar öncesi hazırlıklarda çok eksiği olduğuna dikkati çeken Ulusoy, “Stant tasarımı, içerik, renk, koku, ışık, ekip eğitimi çok önemli hususlar. Japonya’daki bir fuarda stant ekibiniz Japonca bilmeli, Japonca bilenlerle tanıtım yapmalısınız. Doğru ürün seçimi önemli. Gittiğiniz ülkenin kültürel değerlerini bilmeli ve ona göre hareket etmelisiniz” dedi.

VR Teknolojisiyle Ürün Deneyimi Yaşatın

İhracatçı firmalara, fuar sırasında daha fazla kişinin stantlarını ziyaret etmesi için örneklerle tüyolar veren Ulusoy şöyle konuştu: “Tadım etkinlikleri yapabilirsiniz, Fuara katılan kişilerin kendilerini özel hissedecekleri etkinlikler yapabilirsiniz. Tanınmış bir çizer ile anlaşıp gelen ziyaretçilerin kendilerine özel şişe tasarlayabilirsiniz. Bugün dünya markaları sizi çekebilmek için kavanozlarına sizin adınızı yazıyor, isminizin baş harflerini yazıyor. Ürününüz ne ise onunla ilgili bir deneyim yaşatabilirsiniz. VR teknolojisi ile ürünün ilk halinden, tüketiciye ulaştığı haline kadar geçen süreci anlatan bir film hazırlayıp bunu standınızı ziyaret edenlere izletebilirsiniz ürün deneyimi çok değişik yöntemlerle olabilir.”

“Müşteri Olsam, Benden Etkilenir Miydim?”

Value Training Kurucu Ortağı Aydoğan Kaleli, fuarlara katılımın ciddi maliyetleri olduğunu firmaların bunun geri dönüşünü istediğini bunun için anahtar sorunun, “Müşteri Olsam, Benden Etkilenir Miydim?” olduğunu bu soruya hayır cevabı verenlerin ciddi bir gelişim için doğru yola girdiğini kaydetti.

“Müşteri Kral” diyen Kaleli, müşteri beklentilerine cevap veremeyen firmaların hayatını sürdüremediğini Nokia ve Blackberry örnekleriyle açıkladı. Kaleli, “Bir dönem herkesin Nokia telefonu vardı. Piyasanın yüzde 80-90’ına hakimlerdi. Rekabete ayak uyduramadılar ve bugün kimse kullanmıyor” dedi.

Günümüzde en değerli şeyin fikir olduğuna işaret eden Marka Strateji Uzmanı ve Pazarlama Danışmanı Meltem Çakır, ihracatçılara, ziyaretçilerin fuarda stantların önünden hızlıca geçerken ziyaretçiyi durduracak dikkat çekici özellikte stant dizayn etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Çakır, “İlham verici unsurlar yolda, sokakta, bir mağazanın vitrininde olabilir. Çevrenize bu gözle bakın. Farklılığı her yerde arayın. Hikayesi olan stantlar tasarlayın. 9 metrekare alanda harikalar yaratabilirsiniz” dedi.

Fuarlarda Ödüllü Yarışmalara Katılın

Fuarlarda sergilenecek ürünlerin, verilecek sloganların, yapılacak sunumların ihracat departmanları dışında konusunda uzman bir pazarlama departmanı tarafından hazırlanması gerektiği bilgisini paylaşan Chef Seasons Üst Düzey Yöneticisi Burak Hucuptan, fuarlarda ön hazırlık sürecinin çok önemli olduğunu, fuarlarda ödüllü yarışmalara katılarak fark yaratılabileceğinin altını çizdi.

İhracatçılara katıldığınız fuarlarda gittikleri ülkelerin tüketici tercihlerine ve damak tadı özelliklerine uygun ürünler hazırlamalarını öneren Hucuptan, “Japonya’ya gidiyorsanız Japon tüketicinin damak tadına uygun ürünler hazırlayıp ona göre tadım etkinlikleri yaparsanız başarı peşinden gelir. Biz böyle yapıyoruz” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen, “Fuarlarda Fark Yaratmak” konulu seminerde konuşmacıların ihracatçılara ortak mesajı ise; teknolojik yenilikleri yoğun olarak kullanmaları oldu.