14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. Çiçekçiler satışların artmasını beklerken, fiyatların 14 Şubata özel fiyatlandırılacağı bildirildi.

Çiçekler Sevgililer Günü Özel Fiyatıyla Satılacak

Çiçekçilik yapan esnafalar umutlarını yaklaşan Sevgililer Gününe bağladı. İşletme sahiplerinin açıklamalarına göre 14 Şubatta çiçek fiyatları büyük bir artışa ev sahipliği yapacak. Fiyatlardaki artış eşine veya sevgilisine çiçek almayı planlayanları nasıl etkileyecek şimdilik bilinmezken, satışların fiyatlara rağmen iyi olacağı öngörülüyor.

Fiyatları Arz ve Talep Belirleyecek

Çiçekçi esnafı 14 Şubat 2018 yani Sevgililer Günü nedeniyle satışların ciddi oranda artmasını bekliyor. Bu nedenle çiçekleri şimdiden stoklamaya başlayan esnaf, fiyatlandırmayı nasıl yapacağını düşünmeye başladı. Fiyatların arz ve talebe göre şekilleneceği ifade edildi. Hem satışların hem de kazancın artmasını umut eden esnafın sabırsız bekleyişi bu günlerde hat safhaya çıktı.

Satışlar Üç-Beş Kat Artacak

Eskişehirli bir çiçekçi esnafı 14 Şubatın piyasa için en hareketli günlerden biri olduğunun altını çizdi. 30 senedir çiçekçilik yaptığını belirten Kemal Şengül adlı işletme sahibi, “Çiçek satışları her yıl 14 Şubat Sevgililer Gününde artıyor. Bugün çiçekçiler olarak bizlerin en hareketli günlerinden biri. Her yıl olduğu gibi bu yılki sevgililer gününde de satışların artmasını bekliyoruz. Geçmiş yıllardaki satışlardan yola çıkarsak, artış 3 katına hatta 4 katına bile ulaşabilir. Geçen yıl sadece bir günde 400’ün üzerinde çiçek sattık. Buda bir gün için güzel bir satış” dedi.

Şengül açıklamasında fiyatlara da değindi. Sevgililer gününde fiyatların yukarı hareket etmesinin normal olduğunu söyleyerek, “Talepleri karşılamak için stok hesaplarımızı yapmaya başladık. Yeterli stok konusunda hassas davranıyoruz ki, gelen müşterimizi eli boş döndürmeyelim” şeklinde konuştu.