Benzinli araç sahiplerinin yüzü bu defa güldü. Benzinin litre fiyatına indirim geleceğini duyan tüketiciler, depolarını doldurmaktan vazgeçti. Benzin indiriminin Cuma günü yapılması beklenirken, indirimin Cumartesiye de sarkabileceği açıklandı.

Bu Defa İndirim Haberi Geldi

Akaryakıt fiyatları son zamanlarda sürekli arttı. Ardı ardına gelen zamlar araç sahiplerinin tepkisine neden oldu. Birçok vatandaş özel araçlarını kullanmak yerine toplu taşıma araçlarına yöneldi. Bazıları ise sadece zorunlu hallerde otomobilleriyle trafiğe çıktıklarını belirtti. Benzin ve motorin fiyatlarının zamlanmasına ise, artan ham petrol fiyatları neden oldu. Ham petrolde varil fiyat son yılların zirvesine yükseldi. Buda petrol ve petrol ürünlerinde dışa bağımlı olan Türkiye’de tüketilen benzine ve motorine zam olarak yansıdı.

Cuma Gece Yarısına Dikkat!

Bu defa korkulan olmadı ve benzinin litre fiyatına indirim yapılacağı bilgisi ulaştı. Buna göre benzin indirimi Cuma veya Cumartesi günü yapılacak. İndirim gece yarısından sonra pompalara yansıtılacak. Beklenen indirimse litre başına 8 ile 12 kuruş arasında kendini gösterecek.

İstanbul’da Benzinin Ortalama Fiyatı Şu Anda 5 Lira 80 Kuruş

Bilindiği üzere son benzin zammı geçen ay olmuştu. Zam litre başına 20 kuruş seviyesinde gerçekleşmişti. Zamla birlikte İstanbul’da benzinin ortalama litre fiyatı 5 lira 80 kuruşa yükselmişti. 8 ile 12 kuruşluk indirimin pompalara yansıması ardından kentte beklenen fiyat 5 lira 70 kuruş olarak belirtildi. Benzin almayı planlayan araç sahipleri ise indirime kadar sadece ihtiyaçları kadar benzin alacaklarını, indirim sonrasında depoları fulleyeceklerini belirtti. İndirim tüm yurtta geçerli olurken, fiyatlar akaryakıt istasyonlarına göre ufak farklılıklar gösterebilecek.