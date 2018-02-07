Dominos Pizza Rekor Kırdı
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Dominos Pizza Rekor Kırdı


Dominos Pizza Rekor Kırdı
Dominos Pizza Rekor Kırdı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-07 Saat: 12:20:27
Anasayfa Şirketler Dominos Pizza Rekor Kırdı

Sömestr tatilinin gelmesi ile birlikte çocukların ilgisini çeken dominos yapılan incelemelerde rekor kırdı. En yüksek satış oranlarına ulaştığı tespit edildi.

Sömestr tatilinin ilk gününde tüm zamanların en yüksek cirosuna ulaşan Domino’s Pizza Türkiye, 20 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında 1 milyon 720 bin pizza sattı. Böylece ara tatilde çocuklar pizzaya doydu, Domino’s ise rekora koştu. 2018 başında tanıtılan yeni ürün Ekmek Arası ise, iki hafta içinde 225 bin adet satıldı ve hedeflenen rakamı neredeyse ikiye katladı.

İlk ve orta öğretim kurumları 2 haftalık sömestr tatilinin ardından eğitim öğretime devam etmeye başladı. Ara tatil öğrenci ve eğitimcileri sevindirirken, yeme-içme sektörüne de hareketlilik getirdi. Türkiye’de pizza pazarına öncülük eden Domino’s Pizza’da, 20 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında tam 1 milyon 720 bin 976 pizza satıldı. Marka, sömestr tatilinin ilk gününde, tüm zamanların en yüksek cirosuna ulaştı. Geçtiğimiz sene sömestr dönemine göre hafta içi satışlarında %10, normal bir haftaya göre ise %30 artış yaşandı.

Tatille Birlikte Ekmek Arası Hedeflenenin İki Katı Satıldı

Sömestr tatili, Domino’s Pizza’nın 2018 başında tanıttığı yeni ürünü Ekmek Arası’nın satışlarında da artış getirdi. Sucuklu, sosisli ve kavurmalı olmak üzere üç çeşit olarak sunulan yeni üründen, restoran başına tatil boyunca 450 adet satıldı. Tatil süresince elde edilen toplam Ekmek Arası satışı ise 225 bine dayanarak, hedeflenenin neredeyse iki katına çıktı.

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