Milli Gelir Ev Alma İmkanlarını Artıracak
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Milli Gelir Ev Alma İmkanlarını Artıracak


Milli Gelir Ev Alma İmkanlarını Artıracak
Milli Gelir Ev Alma İmkanlarını Artıracak Elif İşçi - Tarih: 2018-02-07 Saat: 12:25:32
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Bir araştırma şirketi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından son dönemlerde konut alma oranlarının düştüğü tespit edildi. Oranların tekrar yükseltilmesi için öncelikli olarak milli gelirin yükseltilmesi gerektiği yönünde yorumlar yapıldı.

Açıklanan tradingeconomics.com verilerine göre, Türkiye’de bireylerin yüzde 60,4’ü oturduğu evde ev sahibi. Türkiye bu oranla, araştırmanın yapıldığı 47 ülke arasında 41’inci sırada yer alıyor. Konuya dair görüşlerini paylayan Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım, “Milli gelirimiz ne kadar yükselir, kişi başı milli gelir payımız ne kadar artarsa ev sahibi olma oranımızda o derece artacaktır” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de konut alma isteğinin üst sıralarda yer aldığını kaydeden Yıldırım Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Yıldırım “Bizim vatandaşımızın en önem verdiği şey ev sahibi olmaktır. Milli gelirimiz ne kadar yükselir, kişi başı milli gelir payımız ne kadar artarsa ev sahibi olma oranımızda o derece artacaktır. Şu anda son 10- 12 yılda bu gelişmelere baktığımızda ev sahibi olma oranımız bir hayli arttı. Bu artış ile devam edersek yaklaşık 10 -15 yıl içinde Avrupa oranlarının üzerine çıkacağımızı tahmin ediyoruz” dedi. Kıyaslama yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara dair de açıklamalarda bulunan Zafer Yıldırım “Türkiye’de ev sahibi olma oranı ile Avrupa’yı kıyaslarken, nüfusun yaşını da karşılaştırmak lazım. Danimarka’daki 60 yaş üstü nüfus ile bizdeki 20 yaş aralığına baktığımızda burada tabi eksiklik var. Bizim nüfusumuz genç olduğu için yatırım ve birikim yapmak için belli bir zaman gerekiyor. Orta yaş ve üst yaş diye ifade edebileceğimiz kesim bu birikime sahip olmuş oluyor. Sadece yaş ile kısıtlı kalmamakta gerekiyor. İşsizlik oranlarında düşüş olması için bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Mesleki eğitime önem verilirse buna bağlı olarak milli gelir seviyesi ile Avrupa standartlarına ulaşmak mümkün olacaktır” dedi.

“Türkiye ve Ankara’da Gelir Düzeyine Göre Konut Yapılıyor”

Yapılan A Plus projeler ile Türkiye geneline hitap edilmediğine dair yorumlara da açıklama getiren Zafer Yıldırım “Ankara ve Türkiye de 3 tane A Plus proje yapılıyorsa; C kesime hitap etmek amacıyla; 13 tane proje yapılıyor. Burada insanların dikkatini çekmesinin sebebi ise yansımalar. A Plus projenin marka değeri ve bilinirliliği dikkat çekme oranı fazla oluyor. Bu noktadan bakacak olursak, her kesimin ihtiyacını karşılayacak yapılar mevcut. Bu konunun bu oranları etkileyeceğini düşünmüyorum.”

Balgat ve Beytepe’ye Değer Katan Projeler

Hayata geçirmiş oldukları Balgat Cevizlipark Konutları ve Beytepe Beyterrace Konutları ile A Plus yaşamın kapılarını araladıklarını anlatan Zafer Yıldırım, “Yaptığımız yatırımlarımızda hiçbir zaman kaliteden ödün vermemeye çalıştık. Hem Balgat’ta hem de Beytepe’de yaşam standartlarını üst sıralara taşıyacak projeler ürettik. Bundan sonra yapacağımız projelerimizde de vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunma önceliğinde olacağız. Beytepe Beyterrace ve Balgat Cevizlipark Konutları’nda olduğu gibi sunacağımız konut seçeneklerimizle hem küçük ailelere hem de geniş ailelere hitap edeceğiz” dedi.

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